Войната в Украйна:

Пратениците на Тръмп тичат веднага при Путин след преговорите, после ще изложат "нови идеи" пред Зеленски (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 14:30 часа 1093 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пратениците на Тръмп тичат веднага при Путин след преговорите, после ще изложат "нови идеи" пред Зеленски (ВИДЕО)

Пратениците на САЩ в мирните преговори за Украйна Джаред Къшнър (зет на Доналд Тръмп) и Стив Уиткоф ще се срещнат утре, 12 ноември, с руския диктатор Владимир Путин в Москва, след което ще проведат разговори и с украинския президент Володимир Зеленски. Целта е да продължат обсъжданията по въпросите, повдигнати по време на тристранните дискусии в Абу Даби, които продължиха два дни (общо около 7 часа) и се състояха между Щатите, Москва и Киев, като имаше отделни разговори на американците и украинците с делегации на Германия, Франция, Великобритания, Италия, ЕС и НАТО.

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Това ще е поредната визита на Уиткоф и Къшнър в Москва при руския диктатор. "Виждаме някои развития", заяви Къшнър след края на преговорите. След срещата със стопанина на Кремъл ще има такава със Зеленски и на нея ще се "изследват някои идеи, които изложихме днес, тук", добави американският пратеник и добави, че утре ще стане ясно по колко военнопленници ще бъдат разменени от двете страни.

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"Няма любов, няма доверие" между Путин и Зеленски, посочи очевидното Джаред Къшнър.

"Ясно е, че някои неща не функционират, и именно затова вече сме в петата година на най-дългата война, която Европа е преживяла от дълго време насам", допълни зетят на Доналд Тръмп в типичен дипломатичен стил - без да посочва отговорника за войната.

Той също така отправи критики към Европа и участието на европейците в настоящите разговори: "Ако Европа бе успяла да избере един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накара руснаците да я включат в преговорите".

Руският прочит

Междувременно ръководителят на руската делегация Владимир Медински ясно посочи какво точно Москва е поставила на дневен ред по време на дискусиите: "Конфликтът в Украйна показа, че цялата система за сигурност в Европа след Ялта и Потсдам работи много зле. Всъщност цялото тяло е заразено. А в Украйна натрупаната гной се спука. Затова трябва да се лекува цялото тяло. Лепенките няма да помогнат. Тази тема беше основна част от преговорите".

"Ние, с участието на американската страна, разменихме позициите си", заяви историкът и бивш министър на културата на Русия, излагайки под нова форма така наречените "първопричини" за войната, които Кремъл цитира.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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