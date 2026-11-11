Пратениците на Тръмп тичат веднага при Путин след преговорите, после ще изложат "нови идеи" пред Зеленски (ВИДЕО)

Пратениците на САЩ в мирните преговори за Украйна Джаред Къшнър (зет на Доналд Тръмп) и Стив Уиткоф ще се срещнат утре, 12 ноември, с руския диктатор Владимир Путин в Москва, след което ще проведат разговори и с украинския президент Володимир Зеленски. Целта е да продължат обсъжданията по въпросите, повдигнати по време на тристранните дискусии в Абу Даби, които продължиха два дни (общо около 7 часа) и се състояха между Щатите, Москва и Киев, като имаше отделни разговори на американците и украинците с делегации на Германия, Франция, Великобритания, Италия, ЕС и НАТО.

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Това ще е поредната визита на Уиткоф и Къшнър в Москва при руския диктатор. "Виждаме някои развития", заяви Къшнър след края на преговорите. След срещата със стопанина на Кремъл ще има такава със Зеленски и на нея ще се "изследват някои идеи, които изложихме днес, тук", добави американският пратеник и добави, че утре ще стане ясно по колко военнопленници ще бъдат разменени от двете страни.

⚡️ Kushner and Witkoff to meet Putin tomorrow, followed by talks with Zelensky Jared Kushner and Steve Witkoff are heading back to be summoned before the dictator once again, after which they plan to meet with Volodymyr Zelensky. The goal is to continue discussions on the issues raised during the trilateral talks between Russia, the US and Ukraine in Abu Dhabi. — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

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"Няма любов, няма доверие" между Путин и Зеленски, посочи очевидното Джаред Къшнър.

Jared Kushner: Russians say they want more progress before Putin and Zelensky meet face to face. There is no love or trust between the leaders. https://t.co/ZxHB4ddcAW — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

"Ясно е, че някои неща не функционират, и именно затова вече сме в петата година на най-дългата война, която Европа е преживяла от дълго време насам", допълни зетят на Доналд Тръмп в типичен дипломатичен стил - без да посочва отговорника за войната.

Jared Kushner: Some things are clearly not working, which is why we're in the fifth year of the longest war that Europe has seen in a long time. https://t.co/iXbAV8BdVx — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Той също така отправи критики към Европа и участието на европейците в настоящите разговори: "Ако Европа бе успяла да избере един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накара руснаците да я включат в преговорите".

Jared Kushner: If Europe could identify one person to speak on their behalf, that would be a bigger achievement than getting the Russians to include them in the negotiations. https://t.co/Iu7CE6xXmR — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Руският прочит

Междувременно ръководителят на руската делегация Владимир Медински ясно посочи какво точно Москва е поставила на дневен ред по време на дискусиите: "Конфликтът в Украйна показа, че цялата система за сигурност в Европа след Ялта и Потсдам работи много зле. Всъщност цялото тяло е заразено. А в Украйна натрупаната гной се спука. Затова трябва да се лекува цялото тяло. Лепенките няма да помогнат. Тази тема беше основна част от преговорите".

"Ние, с участието на американската страна, разменихме позициите си", заяви историкът и бивш министър на културата на Русия, излагайки под нова форма така наречените "първопричини" за войната, които Кремъл цитира.

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