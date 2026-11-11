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Хибридна война: Проруски женомразец заплаши с бомба Мелони и стотици училища в Италия

11 ноември 2026, 13:30 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Хибридна война: Проруски женомразец заплаши с бомба Мелони и стотици училища в Италия

Заплаха за бомба е отправена срещу стотици италиански училища в имейл, подписан от проруски самопровъзгласил се за женомразец лидер на група, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Имейлът е бил изпратен до образователни институции в различни градове, казаха те. Учениците и персоналът в засегнатите училища са евакуирани, а правоохранителните органи в момента провеждат проверки за сигурност.

Подобен инцидент се случи през последните дни, включващ имейл, изпратен до 280 директори на училища.  Новото съобщение, изпратено до над сто училища, заплашва да ги „унищожи“.

Съобщението, подписано от „Михаил Андропов“, споменава мощно взривно устройство в найлонов плик.

Какво гласи съобщението

„Дойдохме да ви унищожим. Ще извършим геноцид срещу италианците“, се казва в съобщението, подписано от „Михаил Антропов“, лидер на „Вилаят Мизогинистан“.

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В имейла се твърди, че в сградата е оставено „мощно взривно устройство“ в найлонов плик, снабдено с „дистанционно детонатор“.

Заплаха и срещу Мелони

Имейлът съдържа и заплаха срещу премиера Джорджия Мелони. „Поставихме бомба в двигателя на колата на вашия министър-председател“, пише Андропов. ОЩЕ: Руска връзка при бомбените заплахи срещу полети в Европа, включително до София: ANSA го твърди

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Италия бомбена заплаха хибридна война Джорджа Мелони
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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