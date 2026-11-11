В Абу Даби: AFP разкри една от исканите от Киев гаранции за сигурност и кой да я плати

Украйна иска Запада да дава пари поне 10 години, за да поддържа украинската армия в състав от поне 800 000 души - това Киев вижда като гаранция за сигурност след официално сложен край на войната с Путинова Русия, чрез договор. Информацията е на AFP и идва от висш украински източник, докато преговорите в Абу Даби продължават.

Искането не е посочено в публичен официален документ. AFP обаче посочва, че Украйна иска парите, за да поддържа сила, "способна да защити всяка бъдеща руска атака".

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Междувременно, в Абу Даби Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че след първия ден на разговори има сближаване на позиции, но не даде подробности. Той каза, че Вашингтон се надява "да създаде нова рамка" за сигурност между Украйна, Русия и Европа, която би осигурила "десетилетия, ако не и векове мир". От руска страна вече заявиха директно (направи го публично руският външен министър Сергей Лавров), че не става въпрос само за Украйна, а да има договорености за рамката на сигурност в цяла Европа.

Главният преговарящ на Киев, Рустем Умеров, се срещна с американските пратеници и представители на Европа, ЕС и НАТО преди преговорите. Той каза, че приоритетите на Украйна остават прекратяване на огъня и гаранции за сигурност. "Нашият народ чака да сложи край на тази война", подчерта Умеров, който е бивш украински министър на отбраната.

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