"Парите отидоха за газ, а не за инвестиции": Шефът на "Топлофикация" разкри защо се проваля бизнес планът

Ръководството на „Топлофикация-София“ хвърли светлина върху един от най-болните въпроси - финансовото състояние на дружеството и защо заложените инвестиции и мерки в официалния бизнес план остават неизпълнени. Според изпълнителния директор Петър Петров проблемът не е в липсата на технически капацитет или нежелание за работа, а в порочния финансов кръговрат, който принуждава дружеството постоянно да пренасочва средства към погасяване на текущи задължения за синьо гориво.

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Инвестиции или плащанията към „Булгаргаз“

Обяснението на ръководството разкри пряката връзка между липсата на средства за подмяна на мрежата и тежките отношения с доставчиците на газ. По думите на Петро когато дружеството планира конкретни инвестиции в инфраструктурата, впоследствие се оказва в ситуация, при която трябва незабавно да покрие задълженията си към "Булгаргаз", за да се гарантира доставката на гориво и да се избегне национален енергиен колапс.

Сумите, които трябвало да отидат целево за капиталови разходи и нови тръби, се изразходват за покриване на текущи задължения към газовия доставчик, който също е подложен на тежък финансов натиск.

Тези финансови буфери и неизбежни пренасочвания на средства се случват в хода на годината поради динамиката на пазара и натрупаните дългове, което прави изпълнението на първоначалния бизнес план напълно невъзможно, стана ясно от обяснието на ръководството на дружеството.

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"Неизпълнението на част от бизнес плана не е заради липса на капацитет, а заради това, че финансирането, което искахме да насочим към инвестиции, не отиде целево там поради други обстоятелства, които в началото на годината няма как да предвидим", обясни той, подчертавайки че приоритет винаги става плащането на газа, за да не остат без никакви доставки.