България е получила 245 млн. евро компенсации за военната помощ за Украйна

Общо 245 231 834 евро са възстановени на България за предоставената от Министерството на отбраната военна и военно-техническа помощ за Украйна в периода от 2022 г. до октомври 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов на въпроси на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

От общата сума 5 111 833,89 евро са възстановени по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (European Peace Facility - EPF), а други 240 120 000 евро са получени по силата на споразумения със съюзни държави, по-конкретно с Дания. Още: Фицо замеси и България в закана към Мерц заради бюджета на ЕС и още пари за Украйна (ВИДЕО)

Как са разпределени компенсациите

По споразумението с Дания през 2024 г. България е получила 29,4 млн. евро, които са използвани за капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти.

През 2025 г. са постъпили 178,22 млн. евро. От тях 122 008 648,52 евро са предназначени за разходи по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025-2028 г., а останалите 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет.

През 2026 г. са получени още 32,5 млн. евро. Те са централизирани в държавния бюджет, но към момента не са осигурени в бюджета на Министерството на отбраната за извършване на разходи, посочва министърът.

Средствата от Европейския механизъм за подкрепа на мира в размер на над 5,1 млн. евро са приспаднати от дължимите вноски на Министерството на отбраната към Европейския съюз за съответните години. Още: Фон дер Лайен пред Радев: Ако Украйна спре да се бори, ще изчезне от картата (ВИДЕО)

Военната помощ е за близо 340 млн. евро

В отговора си Димитър Стоянов посочва, че в периода от 2022 г. до октомври 2026 г. България е организирала предоставянето на 11 пакета с въоръжение и боеприпаси за Украйна. Общата им стойност е 339 320 342 евро.

Най-голям е осмият пакет, оценен на 136 млн. евро. Следват деветият с 42,22 млн. евро и десетият с 31,94 млн. евро.

Отделно Министерството на отбраната е подало заявления за възстановяване на 587 655,54 евро за предоставено несмъртоносно имущество, сред което медицински комплекти, униформи, обувки, гориво и хранителни продукти. Още: НАТО пред недостиг от 7 млрд. евро по обещаната военна помощ за Украйна

Министърът посочва още, че не са използвани други програми, механизми или форми на целево финансиране от САЩ или други съюзнически държави извън вече посочените за компенсиране на разходите.

Няма компенсация за бронираната техника на МВР

България няма да получи възстановяване на разходите за бронираната транспортна техника, предоставена на Украйна от Министерството на вътрешните работи, заедно с наличното към нея въоръжение и резервни части.

Въпреки че МВР е подготвило и изпратило необходимите документи за компенсация, европейските институции са отказали възстановяване на средствата. Мотивът е, че вътрешното министерство не попада сред допустимите институции съгласно правилата на Европейския механизъм за подкрепа на мира, които предвиждат компенсации за имущество, предоставено от министерствата на отбраната на държавите членки. Още: ДБ внася декларация срещу изпращането на български войници в Украйна (ВИДЕО)

В заключение Стоянов отбелязва, че в края на 2025 г. Министерството на финансите не е осигурило на военното ведомство предвидения в бюджета лимит за разходи от 269,386 млн. лева.