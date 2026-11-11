Днес, 11 ноември, в Абу Даби (ОАЕ) се състоя вторият ден от тристранните преговори между представители на Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на войната. Те продължиха по-малко от два часа - над два пъти по-късо времетраене от вчерашната сесия (почти 5 часа), и вече приключиха. Както се очакваше, няма никакви бързи резултати и съществен напредък, поне публично, освен нова договорка за бъдеща мащабна размяна на военнопленници - това днес бе потвърдено от руската делегация, след като вчера се появиха медийни съобщения.

"Конфликтът в Украйна показа, че цялата система за сигурност в Европа след Ялта и Потсдам работи много зле", заяви след дискусиите ръководителят на руската делегация Владимир Медински. "Всъщност цялото тяло е заразено. А в Украйна натрупаната гной се спука. Затова трябва да се лекува цялото тяло. Лепенките няма да помогнат. Тази тема беше основна част от преговорите. Ние, с участието на американската страна, разменихме позициите си", заяви историкът и бивш министър на културата на Русия, излагайки под нова форма така наречените "първопричини" за войната, които Кремъл цитира.

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❗️ Trilateral talks between Russia, the US and Ukraine in Abu Dhabi have concluded The main takeaway from Vladimir Medinsky, head of the Russian delegation: “An abscess has burst in Ukraine.” Ladies and gentlemen, it turns out we haven't been dealing with a historian all this time, as they tried to make us believe. We've got a doctor on our hands, no less! — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

Според Москва не агресията на Путин още от 2014 г., когато украинците чрез "Майдана" заявиха политическата си воля да вървят по пътя на свободата и европейската демокрация, е причината за най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам, а предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на Киев. "Първопричините" според Русия включват още излизането на НАТО отвъд границите му от 1997 г., което - съгласно прочита на режима на Путин - е предизвикало Руската федерация. Затова сега Москва говори за нова архитектура за сигурност.

Медински не спря с цинизмите: "Не сме получили нито една мирна инициатива, нито едно конкретно предложение за мир от европейските държави", каза той на фона на постоянните призиви на Европа и Украйна руските сили да прекратят огъня и да седнат на масата за преговори. "Ето защо не е ясно какво има да се обсъжда. Ако са дошли тук като туристи, нека си общуват в бара на фоайето на хотела", каза той за европейската делегация в ОАЕ.

Head of the Russian delegation Medinsky: We have not received a single peace initiative or a single concrete peace proposal from European countries. Therefore, it is unclear what there is to discuss. If they came here as tourists, let them socialize in the hotel lobby bar. https://t.co/uu0w1jzjTH — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Относно условията на Кремъл за включване на европейците в преговорите Медински заяви: "Мисля, че веднага щом съвестта им се събуди, в този момент те ще могат да станат участници в мирните преговори. Дотогава те са участници в масовото заблуждаване на украинския народ и всъщност съучастници в смъртта на цивилното население". Това бяха думите на представител на режим, който не е спрял да убива украински граждани.

Head of the Russian delegation Medinsky on conditions for Europeans to join the talks: I think as soon as their conscience wakes up, at that moment they can become participants in peace negotiations. Until then they are participants in the group deception of the Ukrainian people and in fact accomplices in the death of the civilian population. — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Без пробиви, Уиткоф и Къшнър се срещат утре с Путин

Преди днешните преговори украинският Telegram канал "Ukraine Context" съобщи, че вторият кръг дискусии в Абу Даби ще бъде значително по-труден от предишния, тъй като страните ще започнат подробно обсъждане на териториалните въпроси.

Ръководителят на украинската преговорна делегация и шеф на Службата за външно разузнаване на Украйна Рустем Умеров обяви, че първоначално преговорите днес ще се проведат в тристранен формат със САЩ и Русия, а след това украинската преговорна делегация ще се срещне с европейските партньори. В дискусиите участие взеха делегации от Германия, Франция, Великобритания, Италия, ЕС и НАТО - въпреки нежеланието на Кремъл европейските представители да участват. САЩ пък вчера обявиха чрез пратеника си Джаред Къшнър, който е зет на президента Доналд Тръмп, че ще окажат натиск върху Москва оттук нататък Европа да участва в преговорите: Край на първи тур от преговорите за Украйна: САЩ ще притиснат Путин за включване на Европа, Русия искала мир при "подходящи условия" (ВИДЕО).

По-рано беше съобщено, че преговорите на 11 ноември ще се съсредоточат върху мерки за деескалация, енергийни въпроси, корабоплаването в Черно море и отново - размяна на военнопленници. Освен това, ако е възможно, щеше да се обсъжда перспективата за тристранна среща на ниво държавни глави.

Пратениците на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще се срещнат утре, 12 ноември, с Путин, след което ще проведат разговори с Володимир Зеленски. Целта е да продължат обсъжданията по въпросите, повдигнати по време на тристранните преговори в Абу Даби. Това ще е поредната им визита в Москва при руския диктатор. "Виждаме някои развития", заяви Къшнър. Със Зеленски ще се "изследват някои идеи, които изложихме днес, тук", добави той и добави, че утре ще стане ясно по колко военнопленници ще бъдат разменени.

⚡️ Kushner and Witkoff to meet Putin tomorrow, followed by talks with Zelensky Jared Kushner and Steve Witkoff are heading back to be summoned before the dictator once again, after which they plan to meet with Volodymyr Zelensky. The goal is to continue discussions on the issues raised during the trilateral talks between Russia, the US and Ukraine in Abu Dhabi. — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

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"Няма любов, няма доверие" между Путин и Зеленски, посочи очевидното Джаред Къшнър.

Jared Kushner: Russians say they want more progress before Putin and Zelensky meet face to face. There is no love or trust between the leaders. https://t.co/ZxHB4ddcAW — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

"Ясно е, че някои неща не функционират, и именно затова вече сме в петата година на най-дългата война, която Европа е преживяла от дълго време насам", допълни зетят на Доналд Тръмп.

Jared Kushner: Some things are clearly not working, which is why we're in the fifth year of the longest war that Europe has seen in a long time. https://t.co/iXbAV8BdVx — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Той също отправи критики към Европа: "Ако Европа успееше да избере един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накара руснаците да я включат в преговорите".

Jared Kushner: If Europe could identify one person to speak on their behalf, that would be a bigger achievement than getting the Russians to include them in the negotiations. https://t.co/Iu7CE6xXmR — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Мащабна размяна на военнопленници: потвърждение от Русия

На 10 ноември, през първия ден от преговорите, беше обсъдена възможността за размяна на военнопленници по формулата „1000 за 1000“ или „1500 за 1500“. Руската делегация се опита да повдигне и териториалните въпроси, но Украйна поддържа позицията си, че това трябва да се разглежда на ниво държавни лидери. Путин обаче продължава да отказва такава среща с Володимир Зеленски, освен ако тя не е в Москва.

Русия и Украйна се споразумяха за мащабна размяна на затворници по време на преговорите в Абу Даби, като условията за нея ще бъдат обявени скоро, съобщи днес пред журналисти Владимир Медински - съветник на руския диктатор и ръководител на руската делегация: Владимир Медински - човекът с "излишната хромозома", заплашил Украйна, пак ще води руската преговорна делегация (ВИДЕО).

Той подчерта, че по време на преговорите е бил повдигнат хуманитарният въпрос. „По принцип се споразумяхме за нов мащабен обмен на затворници, чиито конкретни параметри ще бъдат обявени в близко бъдеще“, бяха точните му думи след преговорите, цитирани от кремълската информационна агенция ТАСС.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че руската делегация в Абу Даби постоянно информира Владимир Путин за хода на тристранните преговори.

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Руската делегация не е имала никакви контакти с европейски представители в ОАЕ, посочи той. „Не, такива контакти не бяха планирани, не бяха предвидени и такива контакти не са се състояли", допълни Песков, цитиран от ТАСС.

Москва не е получила искане от Норвегия за нов телефонен разговор между норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре и Путин, добави още говорителят: „Не, нямаше такова".

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