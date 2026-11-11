Екип от Института по психология на МВР помага на пострадалите от катастрофите на АМ “Тракия“ и на спасителите

Екип от 16 служители на Института по психология на МВР оказваха помощ на мястото на тежките верижни катастрофи на АМ “Тракия“. Експерти от специализираните лаборатории в Пловдив и Бургас и Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик реагираха веднага и се присъединиха към колегите си от София. Те оказваха първа психологична помощ на пострадали, близки на загинали, както и на полицейските служители, пожарникарите и спасителите, работили на терен след трагедията. Целта на този тип професионална намеса е да намали влиянието на стреса и да подпомогне възстановяването след травматични събития. Още: Сливенско село с 4 жертви от катастрофите на АМ “Тракия“

Част от задълженията на психолозите от института е да участват в разрешаването на критични ситуации, както и да съдействат на служителите на МВР да преодолеят последствията след участието им в тежки инциденти. След приключване на спасителните дейности психолозите работиха индивидуално със служителите, оказвайки им необходимата подкрепа. Те ще продължат да оказват професионална помощ и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен. Още: Знамената на ЕС и България бяха свалени наполовина в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност (ВИДЕО)