"Ние плащаме авансово на топлинните счетоводители": "Топлофикация" свали отговорността за дяловото разпределение

"Топлофикация-София" често е сочена с пръст за неща, които излизат извън нейния законно вменен обхват на контрол, а самата схема на работа е законово разписана по начин, който ограничава директната намеса. Това стана ясно по време на изслушването на ръководството на общинското дружество за цените, обслужването и взаимоотношенията с фирмите за дялово разпределение.

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Нормативният капан

По време на дискусията изпълнителният директор Петър Петров изясни как точно функционира регулацията над тези фирми според действащия Закон за енергетиката.

От думите му стана ясно, че дружеството няма законовото право да определя или ограничава цените, които фирмите за дялово разпределение заявяват. Ролята на "Топлофикация" се изчерпва до формална проверка дали са представени изискуемите документи за актуализация на техните тарифи.

Единственият държавен орган, който има законови лостове за регулиране на дейността на тези фирми, е Министерството на енергетиката.

По закон всяка сграда в режим на етажна собственост има право да смени своя топлинен счетоводител с решение на общото събрание. Наличието на вече монтирани уреди на конкретна марка не е пречка новата фирма да ги отчита, тъй като съществуват технически възможности за съвместимост.

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Ръководството разкри и друг съществен проблем в комуникацията между абонатите, "Топлофикация" и фирмите за дялово разпределение, породен от сегашната нормативна рамка:

Разпределение до абонатната станция: В края на всеки месец „Топлофикация София“ доставя топлинната енергия до абонатната станция на съответната сграда.

В края на всеки месец „Топлофикация София“ доставя топлинната енергия до абонатната станция на съответната сграда. Пълна изолация от индивидуалното потребление: Оттам нататък цялото разпределение на енергията към отделните апартаменти се извършва изцяло от фирмата за дялово разпределение, която връща готова таблична форма за фактуриране.

Оттам нататък цялото разпределение на енергията към отделните апартаменти се извършва изцяло от фирмата за дялово разпределение, която връща готова таблична форма за фактуриране. Липса на директни данни: Поради тази схема „Топлофикация“ реално няма информация за индивидуалното потребление на крайния клиент, освен в случаите, когато самата тя функционира като фирма за дялово разпределение за конкретния вход.

Дружеството плаща авансово на счетоводителите

Един от най-любопитните детайли, които ръководството сподели пред общинските съветници и гражданите, е свързан с финансовия механизъм на услугата за топлинно счетоводство.

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"Не само че нямаме контрол върху цените им, но ние реално плащаме авансово на фирмите за дялово разпределение, за да извършват тази дейност. След това сумата, която сме им платили авансово, я начисляваме към сметките на клиентите. Повярвайте ми, никой от нас няма изгода или идея от изкуствено надуване на тези разходи“, обясни Петров.

Той изрази готовност да подкрепи на законодателни промени за засилване на контрола. Стана ясно и че без сериозна реформа в Закона за енергетиката и Закона за енергийната ефективност напрежението между потребителите и фирмите за дялово разпределение ще продължи да се трупа върху гърба на общинското дружество.