Реален напредък в мирните преговори за Украйна: Засега по една точка

"Мащабен обмен на затворници в близко бъдеще" - това е реално постигнатото на първия ден от преговорите в Абу Даби между Украйна, Русия и САЩ що се отнася до войната в Украйна, съобщи източник на украинското бюро на Радио Свобода. Предишният обмен на военнопленници се състоя на 23 октомври. Тогава Украйна върна 270 души, включително девет цивилни. Официално сега няма потвърждение на информацията за нов обмен, камо ли в какъв мащаб ще е. Но генерал Кирило Буданов, който е ръководител на президентската администрация в Украйна, публично коментира преди преговорите, че за Украйна е най-реалистично от тези разговори резултатът да е договорка за нов обмен на военнопленници.
В днешния първи кръг на разговорите е говорено за гаранциите за сигурност за Украйна и Русия.
Преговорите при закрити врати продължиха близо четири часа. Освен Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, американската страна беше представена от върховния главнокомандващ на НАТО в Европа Алексъс Гринкевич. Къшнър заяви, че страните обсъждат не само прекратяването на войната, но и бъдещата система за сигурност в Европа. Той посочи в отговор на въпрос на европейците дали руският лидер Владимир Путин откровено е готов да преговаря за мир, че при определени обстоятелства Путин ще го направи. На този фон руският външен министър Сергей Лавров за пореден път каза, че страната му не приема предложението на Украйна и Европа за примирие - защото това щяло да позволи на Украйна да възстанови военните си възможности. Зетят на Тръмп добави и, че натискът върху руснаците в утрешните разговори да участват и европейците ще продължи - Още: Край на първи тур от преговорите за Украйна: САЩ ще притиснат Путин за включване на Европа, Русия искала мир при "подходящи условия" (ВИДЕО)
Kushner stated at the negotiations in Abu Dhabi that Putin is ready for peace "under suitable terms." Are these the "terms" where Ukraine surrenders regions that the Russians failed to capture over years of war, withdraws its troops, and essentially agrees to capitulation? https://t.co/aemiLxUlRP— WarTranslated (@wartranslated) November 10, 2026
❗️ Russia refuses to agree to a ceasefire in Ukraine Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Moscow has no intention of accepting Europe's proposal for a ceasefire. He claimed that European countries are trying to give Ukraine a “breather” to rebuild its military capabilities. “We will not agree to another ceasefire without understanding what comes next,” Lavrov said. According to him, clear security guarantees must be agreed upon first, and only then can a ceasefire be discussed. Is anyone surprised?— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
⚡️ Russia will face pressure to finally let Europeans join the peace talks Jared Kushner hinted that the delegations would continue pressing Moscow tomorrow (meaning Politico's reporting has been confirmed). The Kremlin had previously made it clear that EU representatives had no place at the negotiating table with Ukrainians and Americans.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
"Освобождаването на военнопленниците е приоритет. Говорихме подробно за съдържанието на гаранциите за сигурност за Украйна и основата на тяхното дългосрочно функциониране. Нуждаем се от реални инструменти, за да блокираме всяко повторение на войната. Беше обсъдена и темата за необходимостта от стъпки за деескалация. Поставих ясни задачи на нашия екип за по-нататъшен диалог - както в тристранния формат утре, така и като цяло през следващите дни с представители на президента на Америка и представители на Европа. Основното е наистина да се доближи мирът, а от украинска страна ще има само продуктивна, висококачествена, честна работа", потвърди и украинският президент Володимир Зеленски.
В Москва - бомбени заплахи
Най-малко три московски университета бяха евакуирани поради бомбени заплахи.
Студенти и преподаватели на Московския политехнически университет бяха за кратко изведени от сградата близо до метростанция "Електрозаводская". Евакуация се проведе и в Московския държавен строителен университет (МССУ) на Ярославски шосе и във втората сграда на университета "Косигин". Всичко това напомня за серията бомбени заплахи срещу детски градини и училища в България през последния половин месец - ОЩЕ: Украйна си върна военнопленници, за които се смяташе, че са загинали при руския терор в Еленовка (СНИМКИ)