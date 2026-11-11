Франция се плаши, че Германия ще предизвика ядрена война с Русия

Франция настоява Германия да уточни кога и по каква процедура би изстреляла ракети с голям обсег при потенциален военен конфликт с Русия. Френски представители се опасяват, че Москва може да разтълкува погрешно конвенционален удар и да отговори с ядрени оръжия - това вече присъства като официална точка в руската ядрена доктрина - ОЩЕ: Путин с нов указ кога Русия ще използва ядрено оръжие

Париж иска правилата на Берлин за дълбоки прецизни удари да са в съответствие с ядрената стратегия на Франция, посочва Financial Times (FT). И още - германската доктрина за далекобойни прецизни въздушни удари да е достатъчно публична, за да се намали рискът.

"Ако руснаците не разберат правилно сигнала, може да се стигне до ядрения праг, без да се съзнава", споделя един от шест френски източника на FT.

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Генерал Инго Герхарц, който ръководи командването на НАТО, отговорно за Централна Европа и източния фланг на Алианса, заяви на Берлинската конференция по сигурността, че съюзниците трябва да се консултират, преди да извършат удари дълбоко в руския тил. Той смяата, че Русия би приписала такъв удар, извършен от отделна натовска държава, на НАТО като цяло.

Германия има и разработва наземни ракети с обхват от 500 километра (сега такива са "Таурус") до над 2000 километра, което ще ѝ дава възможност да нанася удари дълбоко в Русия, след като оръжията бъдат разгърнати. Усилията са част от превъоръжаването на Берлин след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и нарастващата несигурност относно ангажиментите на САЩ към Европа заради Доналд Тръмп.

Висш германски източник казва, че Берлин споделя целта за постигане на съгласие кога да се използват ракетите и как да се управлява евентуална ескалация. Източникът заявява, че официалните преговори са набрали скорост след забавяния, свързани с вътрешния дебат на Франция относно ядрената ѝ стратегия. Съвместно изявление на Франция, Германия и Обединеното кралство е една от възможностите, въпреки че източникът смята, че все още е далеч.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви през март, че ще открие дебат за това как френските ядрени сили биха могли да помогнат за защитата на европейските партньори. Френски фигури обаче се притесняват, че съгласно концепцията на Макрон, Москва може да държи Париж отговорен за ударите, извършени от тези партньори. Париж се фокусира върху Берлин отчасти защото Германия е отделила 780 милиарда евро за отбрана през петте години до 2030 г.

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Великобритания и Германия работят върху оръжия с обхват над 2000 километра съгласно споразумение за отбрана, подписано през 2024 година. Министерството на отбраната на Германия заяви, че двете страни проучват дали Франция може да се присъедини към програмата.