Украйна залови първи индонезийски военнопленник

Украинските военни са заловили първи индонезийски военнопленник, воюващ на страната на Русия. 49-годишният Сукамто Айок от Ява е бил вербуван с измама, по думите му, и транспортиран до Запорожка област, за да се бие на фронта. Той обаче успява да достигне контролираната от Украйна територия, след като групата му е ударена от дрон. Впоследствие е заловен от украинците, съобщи проектът "Искам да живея", създаден, за да помага на руски войници, чуждестранни наемници и принудително мобилизирани доброволно да се предават в украински плен.

Сукамто Айок разказва, че на 27 май 2026 г. негов бивш съученик му предлага работа в Русия по договор за гражданско строителство, като действа като посредник от името на някой си Александър, набиращ хора за изпращане в Русия. На 22 юли Сукамто лети за Москва, където е настанен в апартамент с двама руснаци. След това Сукамто подписва едногодишен договор за "строителство", но всъщност с руското Министерство на отбраната. Той е назначен в 39-та отделна мотострелкова бригада (военно поделение 35390). Той не е преминал никакво военно обучение. Заедно с други чужденци е бил хвърлен директно в атака.

Според данни на проекта Русия е вербувала най-малко 292 индонезийци до момента. През предходните три години броят им е бил не повече от 10.

Джакарта призова Москва да гарантира, че нито един индонезийски гражданин няма да бъде мобилизиран във въоръжените ѝ сили след съобщенията за смъртта на неин гражданин през октомври. Полицията в Джакарта разкри канали в социалните мрежи, примамвали хора в Русия с фалшиви обещания за работа в логистиката и строителството.

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