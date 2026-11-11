Звезда на ЦСКА проговори за евентуално напускане на клуба

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас публично разкри отдадеността си към "армейците". Голмайсторът говори пред медиите в родината си Кипър, след като се присъедини към националния отбор за предстоящите срещи от Лигата на нациите. В четвъртък, 12 ноември, островитяните гостуват на Армения в двубой от петия кръг на груповата фаза на турнира. Питас се появи пред медиите и отговори на въпрос дали би се върнал в родината си.

Питас отговори на въпрос за евентуално напускане на ЦСКА

Питас бе категоричен, че се чувства добре при "армейците" и на този етап няма намерение да се завръща в кипърското първенство. Той заяви: "Лимасол е моят дом и е важно, че се завръщаме там с националния отбор. На този етап от кариерата си обаче се чувствам добре там, където съм, и искам да остана в чужбина. Бъдещето ще покаже какво ще се случи."

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Питас бе една от основните фигури при победата на ЦСКА над Левски преди началото на международната пауза. "Армейците" постигнаха категоричен успех с 3:0 и по този начин оглавиха класирането в Първа лига. Кипърският национал се разписа във вратата на Светослав Вуцов в 15-а минута, удвоявайки аванса на своя тим. Питас призна, че попадението е повишило увереността му: "С ЦСКА сме на първо място в първенството и се чувствам отлично. Намираме се в добра ситуация, а голът, който отбелязах срещу Левски, ми даде допълнително самочувствие."

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