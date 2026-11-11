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Един час никой не смее да го спре: Ядосан китаец разруши сградата на община с багер

11 ноември 2026, 14:30 часа 1455 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Един час никой не смее да го спре: Ядосан китаец разруши сградата на община с багер

47-годишен китаец използва багер, за да разбие входа на Центъра за административни услуги във Фъндун Ню Сити, близо до град Сиан, провинция Шанси.

Според очевидци ядосаният мъж рушил входа на сградата в продължение на около час, преди някой да го спре. В крайна сметка той бил задържан от специализирани полицейски части.

Според публикации в китайските социални мрежи и местни медии, случаят е свързан с продължителен спор относно неизплатено обезщетение след разрушаването на фермата на мъжа. Той многократно бил подавал жалби и молби пред властите, включително и в Пекин.

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Китай багер китайци
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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