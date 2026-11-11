Един час никой не смее да го спре: Ядосан китаец разруши сградата на община с багер

47-годишен китаец използва багер, за да разбие входа на Центъра за административни услуги във Фъндун Ню Сити, близо до град Сиан, провинция Шанси.
Според очевидци ядосаният мъж рушил входа на сградата в продължение на около час, преди някой да го спре. В крайна сметка той бил задържан от специализирани полицейски части.
Според публикации в китайските социални мрежи и местни медии, случаят е свързан с продължителен спор относно неизплатено обезщетение след разрушаването на фермата на мъжа. Той многократно бил подавал жалби и молби пред властите, включително и в Пекин.
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A man in China drove an excavator into a government service centre in Shaanxi and spent about an hour tearing off its entrance while nobody dared stop him. @grok was this really about one man's farm payout, or villagers still waiting for their relocation money? https://t.co/WDGDqCuwwS— Worth a Look (@Jinfeng_tlqm) November 10, 2026