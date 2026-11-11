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ВИДЕО и СНИМКИ: Олеле, дизелът на Тръмп - какво подпали Украйна в Уст-Луга

11 ноември 2026, 13:40 часа 962 прочитания 0 коментара
Снимка: Supernova+/Телеграм
ВИДЕО и СНИМКИ: Олеле, дизелът на Тръмп - какво подпали Украйна в Уст-Луга

Кей-терминал, на който се извършва товарене на кораби с петрол, петролни продукти, газ - с цел последващо претоварване на танкери, е бил уцелен при среднощната украинска въздушна атака срещу Уст-Луга. Това е може би най-ключовият руски транспортен хъб на Балтийско море - ОЩЕ: Украйна атакува: От Естония се вижда огромният пожар в руското пристанище Уст-Луга (ВИДЕО)

Вече има видеокадри и снимки, които показват избухналите пламъци точно на посоченото преди това място - топлинни сигнатури в района бяха засечени от FIRMS, системата за засичане на топлинни петна на земната повърхност на НАСА. В близост се намира ОАО "Горски терминал "Фактор" - предприятие, което се занимава с превоз на дървен материал и дървесина до кораби. Самото пристанище Уст-Луга претърпя 10-ти украински въздушен удар от началото на пълномащабната война, отприщена по заповед на руския диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца.

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Междувременно, и други Z-канали освен Fighterbomber почнаха да коментират, че при атаката срещу Уст-Луга има руски военни жертви. Неофициално - свалени/паднали са поне два руски военни хеликоптера Ка-52. Официално руските власти не обелват и дума дали това е вярно. Първи за потенциалната загуба съобщи руският военен пилот Иля Туманов, който с чин капитан е участвал в руски бомбаридровки в Сирия и редовно публикува информация за руските ВКС (въздушно-космически сили) - ОЩЕ: Да убием Зеленски и Буданов: Популярен Z-канал вие на умряло заради огнения ад в Уст-Луга (ВИДЕО)

 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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