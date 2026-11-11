Платете, за да ви върнем колите: Искал ли е Динко от Ямбол пари от участници в катастрофата на АМ "Тракия"?

В писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпратено от председателя на Браншови съюз "Пътна помощ" - Димитър Михайлов, се твърди, че от собствениците на пострадалите автомобили, участвали в тежките катастрофи на АМ "Тракия" на 10 ноември, след като са били откарани на посочен от полицията паркинг, са поискани пари, за да може да си вземат обратно превозните средства. В писмото се казва, че паркингът, на който е трябвало да бъдат откарани автомобилите, за да се разчисти магистралата, е на Динко Вълев от Ямбол.

Екипът на Actualno.com се свърза с Димитър Михайлов, за да потвърдим автентичността на писмото, което се разпространява в интернет. Г-н Михайлов каза, че действително с браншовия съюз са започнали да се свързват хора, които са били участници в катастрофата и са собственици на товарни и лекотоварни автомобили. "Те са изпратили днес пътна помощ и реално са поискани от тях пари, за да си освободят колите и вероятно тези пари отиват при този господин. На нас никой директно не ни е искал пари. Информацията, която имаме, е от хора, на които са автомобилите.", каза Михайлов за нашата медия.

Той ни увери, че вече са подадени сигнали там, където е необходимо, и в момента топката е в МВР.

Кой е наредил автомобилите от катастрофата да се карат на този паркинг

"Вчера ни беше разпоредено от областната дирекция в Ямбол автомобилите, които ние качваме, да ги извозваме в базата на така наречения Динко. И ние това правихме. Работихме изцяло по показания на МВР, не сме взимали своеволни решения. Това те в момента го отчитат като грешка, че е направено, но реално не са разполагали с толкова голям охраняем плац, който да може да побере толкова голяма бройка автомобили - лекотоварни и товарни. Паркингът се намира в Ямбол", каза Михайлов.

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Той обясни следното: "Вчера по време на нашите действия в самото начало той (Динко, бел. авт.) се опита да ни попречи едва ли не да работим, като неговото обяснение пред полицията беше, че едва ли не той сам ще се оправи, че няма нужда от никаква помощ и т.н.". По думите на Михайлов с бройката товарни и лекотоварни автомобили, които са били на мястото на катастрофата, е невъзможно да се справи нито една фирма в България. "Просто ние сме един много голям съюз, може би над 70% от представителите в него присъстваха, и бройките на автомобили, с които отидохме там, отговаряше на бройката на авариралите автомобили. Реално всеки един трябваше да качи по един автомобил и да го откара на мястото, което ни беше посочено от полицията - в случая базата на Динко."

Димитър Михайлов заяви, че до момента на разговора с Actualno.com (14 ч. на 11.11.2026 г.) няма отговор от министъра на вътрешните работи Иван Демержиев. "Пуснати са уведомителни писма за случващото се, поискана е среща. Не искаме да влизаме в ролята на МВР, искаме да подадем сигнали за нашите притеснения. В противен случай ще опетнят името на нашия съюз".

Снимка: БГНЕС

Михайлов обясни, че действията им са били с кауза, със съпричастност към пострадалите, но се притесняват да не излезе така, че тях да обвиняват, че изнудват хората да си получават превозните средства. "Не искаме да има задкулисие, искаме всичко да е чисто и светло - както сме го направили. Както сме го започнали, така да го завършим."

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Михайлов каза, че не са търсили контакт с Динко, но от Actualno.com се свързахме с него. Той отклони нашата покана за разговор по темата, като каза, че не желае да говори с никакви медии, но да сме живи и здрави.

"Ние искаме нашето име да си остане чисто, защото при последваща нужда - дано никога повече не става такова нещо, ние няма да се отзовем. Ще се почувстваме обидени, ако на фона на цялата наша физическа работа, на фона на работата на нашата техника и разходите, които всеки един е направил сам за себе си, ако някой на гърба на това нещо изкара пари. Да, не мога да кажа, че този човек също не е бил там и не е работил. Да, работил е, но когато е ясно и видно, че това е кауза, която да помогне на тези хора и ти не искаш да работиш за без пари, никой не те кара насила. Ставаш и си тръгваш.", каза още Димитър Михайлов от Браншови съюз "Пътна помощ".

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