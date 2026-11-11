В Италия: Ферари "глези" един от пилотите си, другият дразни много хора

Напрежението във Ферари продължава да се засилва. Инцидентът между Люис Хамилтън и Шарл Льоклер в първата обиколка на Гран при на Мексико от Формула 1, който им коства двойна победа, изглежда разкри огромно недоволство от страна на британския пилот. Хамилтън изглеждаше силно разгневен от продължаващата липса на ясни граници, поставени от отбора на Ферари, особено по отношение на начина, по който Льоклер се състезаваше с него.

В Италия: Хамилтън и Льоклер играят "политически" игри

Въпреки че и двамата пилоти се опитаха да потушат слуховете за разрив между тях след среща с шефа на Ферари Фредерик Васьор в Бразилия, остротата на изказванията на Хамилтън от по-рано подсказва, че разривът между двамата е дълбок. По отборната радиовръзка той заяви, че отборът ще има "големи проблеми". По последна информация на италианския журналист Джорджо Теруци в подкаста му "Terruzzi Racconta", единият от двамата пилоти се ползва с предпочитанието и двамата "играят политически игри".

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"В момента, в който Хамилтън прави тези изявления, като ги разтяга във времето, стига до Бразилия и продължава да повтаря едно и също - той играе политически, точно както Льоклер запазва мълчание", заяви Теруци. Той също подчерта дългогодишната позиция на Льоклер като явен фаворит на Ферари - пилот, който на пръв поглед не може да сгреши, въпреки понякога рискования си подход към състезанията. "И двамата са част от едно професионално семейство с много различни условия. Льоклер определено е по-глезен и обичан във Ферари, отколкото Хамилтън. Хамилтън дразни много хора с желанието си да влияе върху толкова много неща в отбора. От неговата гледна точка той казва: "Водя в класирането, спечелих седем световни титли, защо иначе ме наехте?" Докато аргументът на Льоклер е: "Защо го наехте? Да бъде пилот или технически директор?" Става дума за дълбок разрив във Ферари, която все още не е разрешен."

Позицията на Хамилтън и Льоклер за помирението

И двамата пилоти на Ферари се опитаха да успокоят обстановката в Бразилия след "мирните преговори" с шефа на отбора Фред Васьор, като Хамилтън заговори в съвсем различен тон в сравнение с преди. "Фред не е изяснил нещата между мен и Шарл. Ние седнахме и си поговорихме, изяснихме нещата и продължаваме напред. Мисля, че все още изпитваме огромно уважение един към друг, и се радвам, че си поговорихме, а сега продължаваме напред. Разбираме се чудесно, както обикновено. Така че понякога в такива ситуации просто е нужно да се проведе разговор, а от никоя от страните не е имало искания. Просто си изложихме гледните точки и областите, в които можем да се подобрим, и да се подкрепим взаимно."

Льоклер, който е бил много по-предпазлив в публичните си изказвания относно съперничеството с Хамилтън, се придържа към същата дипломатична линия, за която е залагал и преди. Монегаскът заяви: "Мисля, че беше необходимо да обсъдим каквото и да е останало, или каквото и да е останало от неудовлетворението. Сега смятам, че всичко е напълно уредено и не мисля, че трябва да говорим прекалено много за това занапред." Остава да се види дали Васьор ще успее да запази мира във Ферари оттук нататък.

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