Предизвика паника: Куче, приличащо на лъв, се оказа "Мишка" (СНИМКА)

В края на октомври 2025 г. Ирландия се разтресе от необичайна новина - жителите на графство Клеър (County Clare) подадоха сигнал за "лъв", забелязан в гора край селището Маунтшанън (Mountshannon). Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показваше едро животно с дълга опашка и грива, което се движи спокойно сред дърветата. Кадрите бързо се разпространиха онлайн, а местната полиция и медиите бяха залети от въпроси дали наистина из ирландските гори се разхожда хищник от Африка.

Дружелюбната Мишка

След като видеото се разпространи, местният полицейски участък на An Garda Síochána в Килаоу (Killaloe) започна проверка на района. Служители претърсиха гората, а в същото време жителите бяха призовани да не излизат сами и да държат домашните си любимци под контрол. Паниката продължи няколко часа, докато органите на реда не установиха истината.

"Лъвът" се оказа куче от породата нюфаундленд на име Маус (от английски: мишка), което принадлежи на местен жител. Собственикът му обяснил, че кучето е било подстригано така, че тялото му да е почти изцяло обръснато, а около главата и върха на опашката е оставена по-дълга козина - точно като при лъвовете.

На пръв поглед видеото изглеждаше напълно достоверно. Отдалеч, в условия на слаба светлина, силуетът на Mouse напомнял на хищник с грива и мускулесто тяло. Хората, които първи го видели, били убедени, че това е лъв, избягал от частен зоопарк или цирк.

След разкриването на истината полицията, излиза с шеговито изявление.

"Ако днес отидете в гората, няма да намерите лъв — само много дружелюбно куче на име Мишка", цитират ги от BBC.

Организацията USPCA (Ulster Society for the Prevention of Cruelty to Animals) напомни, че подстригването на кучета с двойна козина — каквито са нюфаундлендите — може да навреди на тяхната терморегулация и да ги изложи на риск от слънчево изгаряне или простуда.

Снимка: iStock

„Тяхната гъста двойна козина играе жизненоважна роля в регулирането на температурата и защитата на кожата. Премахването ѝ може да доведе до изгаряния от слънцето, прегряване и други здравословни усложнения", коментира Сиобан МакХафий, директор по операциите в Обществото за предотвратяване на жестокостта към животните в Ълстър (USPCA).

МакХафий допълни, че подстригването на нюфаундленд по каквато и да е друга причина „не е препоръчително“, тъй като „компрометира естествената им защита и благополучие. Животните винаги трябва да бъдат обгрижвани по начин, който поставя на първо място техните физически и емоционални нужди.“

Тя добави, че организацията е „щастлива да види, че Маус е в безопасност и всъщност не е скитащ лъв".