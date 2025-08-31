Предупреждение: НАТО да не бърза да копира тактиката на Киев с дроновете

Войната в Украйна постепенно превърна дроновете в основна движеща сила в съвременната война. Евтините безпилотни апарати обърнаха хода на войната и днес и Русия, и Украйна залагат много на тази достъпна технология. Украйна обяви, че е произвела 2,2 милиона дрона миналата година и планира да произведе 4 милиона през тази година, докато Владимир Путин заяви през април, че Москва е произвела повече от 1,5 милиона дрона миналата година. Въпреки това анализатори предупреждават Запада да не бърза да копира подхода на Киев и Москва.

Копирането би било късогледство

Западните страни следят ситуацията отблизо. Наблюдавайки и анализирайки военните действия на бойното поле в Украйна, НАТО започна да провежда учения с дронове, а западните отбранителни компании разработват нови системи, базирани на техния пример. Но военни експерти все по-често обръщат внимание, че простото копиране на двете армии, водещи война в Украйна, би било късогледство, пише Business Insider.

Може да се окажат безполезни буквално за една нощ

Причината - технологията при дроновете твърде бързо се променя, а също толкова бързо се появяват и контрамерки срещу тях, например средства за електронното им заглушаване. Тези бързи промени биха могли да направят днешните дронове остарели утре. Освен това няма гаранция, че дроновете ще играят същата роля в бъдеще. Затова анализаторите съветват силите на НАТО да изчакат, преди да произведат милиони дронове, които може да се окажат безполезни.

Прекалено ранното масово производство на дронове рискува да остави военните със запаси от оборудване, което бързо губи своята ценност с напредването на технологиите и контрамерките. Преоборудването на остарели системи често е по-проблематично от изграждането на нови, казва пред изданието Мауро Джили, старши научен сътрудник по военни технологии в Швейцарското висше техническо училище в Цюрих.

Не масовото производство на дронове трябва да е приоритет

На свой ред Улрике Франке, експерт по дронове в Европейския съвет по международни отношения, също е на мнение, че западните армии може да се изкушат да копират Украйна и да натрупат големи запаси от дронове, ползата от които може да изчезне буквално за една нощ. Експерти по военни действия казват, че приоритетът сега не е масовото производство на дронове, а изграждането на капацитет за бързо увеличаване, ако е необходимо.

Затова експертите смятат, че сега приоритет трябва да бъде не масовото производство на дронове, а изграждането на капацитет за тяхното бързо увеличаване, ако това се окаже необходимо.

Войната в Украйна е различна от всеки конфликт, в който западните сили са участвали през последните десетилетия, се посочва в материала. Не на последно място се обръща внимание на факта, че всъщност тактиките, които използва Украйна, са следствие от нейното неизгодно положение - тя разполага с много по-малка армия от Русия и е изправена пред хроничен недостиг на оборудване, доставяно от Запада. Затова Украйна трябваше да разчита на дронове, които да заменят недостигащите й снайперисти, недостатъчните системи за противовъздушна отбрана, самолети и различни други видове военна техника. Дроновете са и едно от малкото оръжия, които Украйна може да произвежда сама, чрез собствено производство, без да разчита на чуждестранни доставки.

Но много от тези ограничения не важат за НАТО, която за разлика от Украйна има многобройно население и голяма численост на армията, военновъздушните сили, както и десетилетия инвестиции в модерно, високоефективно оборудване, се обобщава в статията.

