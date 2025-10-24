Войната в Украйна:

Престрелка с бойни патрони между полицията и армията в Германия: Недоразумение, което можеше да струва още по-скъпо

24 октомври 2025, 10:52 часа 693 прочитания 0 коментара
В баварския град Ердинг полицейски сили се изправиха срещу войници от Бундесвера и се стигна до раняване на военнослужещ с бойни патрони от страна на силите на реда. Причината - армията провеждала военно учение направо на улицата на южния германски град, а войниците, които били в камуфлажно облекло, с балаклави и оръжия с халосни патрони, сериозно стреснали местни жители. 

Полицаите пристигнали след сигнал на минувачи за изскочилите на улицата въоръжени хора и изобщо не били наясно, че се провежда военно учение, съобщиха германски медии, включително DW. Те наредили по високоговорител на военните да хвърлят оръжията си и извикали подкрепления.

Освен че полицията не била уведомена, но и войниците объркали полицаите с участници в ученията и открили срещу тях огън с халосни патрони. В отговор полицаите започнали да стрелят с бойни патрони. Равносметката от шокиращото и нелепо недоразумение - един от войниците е бил ранен и откаран с хеликоптер в болница.

Не е ясно защо полицията не е била уведомена за провежданото учение.

Трагикомичната случка предизвика много коментари в социалните мрежи като потребители се питат как е възможно подобно нещо да се случва в Германия, страна, известна със здравия си разум, и че изобщо не искат и да си помислят какво би станало ако страната бъде нападната от Русия.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия ранени военно учение Бундесвера
