Престрелка с бойни патрони между полицията и армията в Германия: Недоразумение, което можеше да струва още по-скъпо

В баварския град Ердинг полицейски сили се изправиха срещу войници от Бундесвера и се стигна до раняване на военнослужещ с бойни патрони от страна на силите на реда. Причината - армията провеждала военно учение направо на улицата на южния германски град, а войниците, които били в камуфлажно облекло, с балаклави и оръжия с халосни патрони, сериозно стреснали местни жители.
Bei einem bayernweiten #Großmanöver der #Bundeswehr ist in #Erding ein Soldat angeschossen worden. "Aufgrund einer Fehlinterpretation" seien von örtlichen Polizisten scharfe Schüsse abgegeben worden. Was über den Zwischenfall bisher bekannt ist. https://t.co/gtPlekAhoZ pic.twitter.com/hhChgUgV4K— BR24 (@BR24) October 23, 2025
Полицаите пристигнали след сигнал на минувачи за изскочилите на улицата въоръжени хора и изобщо не били наясно, че се провежда военно учение, съобщиха германски медии, включително DW. Те наредили по високоговорител на военните да хвърлят оръжията си и извикали подкрепления.
Освен че полицията не била уведомена, но и войниците объркали полицаите с участници в ученията и открили срещу тях огън с халосни патрони. В отговор полицаите започнали да стрелят с бойни патрони. Равносметката от шокиращото и нелепо недоразумение - един от войниците е бил ранен и откаран с хеликоптер в болница.
Не е ясно защо полицията не е била уведомена за провежданото учение.
Трагикомичната случка предизвика много коментари в социалните мрежи като потребители се питат как е възможно подобно нещо да се случва в Германия, страна, известна със здравия си разум, и че изобщо не искат и да си помислят какво би станало ако страната бъде нападната от Русия.
🇩🇪🤯 In Germany this evening, the army was conducting military drills in the Bavarian town of Erding using blank ammunition.— Remix News & Views (@RMXnews) October 22, 2025
The state police were reportedly unaware of the exercises and were called in by concerned members of the public who reported masked individuals with guns.… pic.twitter.com/SChasfja84