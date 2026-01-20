Причината за десетки загинали във влакова катастрофа в Испания изглежда е чутовна немарливост

Повреда в релсова свръзка вероятно е причина за ужасяващата влакова катастрофа в Испания, при която загинаха 41 души. На мястото на инцидента разследващите са открили дефектна свръзка, която е създала буквално празнина межди релсите.

A damaged rail joint found at the site of the train crash in Spain



Experts investigating the accident discovered that a faulty joint created a gap between the rails.



The gap gradually widened as trains continued to run over that section. This is believed to have caused the

Според информацията дотук, изглежда с течение на времето "дупката" се е разширявала, а по този жп път между Малага и Мадрид постоянно са се движили влакове. Затова сега експертите смятат, че най-вероятно точно този дефект е довел до дерайлирането при катастрофата, убила десетки хора. Всъщност високоскоростният влак, който пръв е минал, е щял за малко да успее, но последните вагони са дерайлирали и идващият след това друг влак ги е уцелил.

Още по-лошо - според репортаж на CBS, жп линията е рехабилитирана преди година.

В Испания е обявен национален траур за загиналите в ужасяващия инцидент.

