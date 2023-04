Пригожин явно прие убийството на Татарски за атака срещу себе си (ВИДЕО)

Пригожин светкавично се появи в кафенето, където Татарски беше взривен – заведението е де факто негова собственост, изрично казвайки как пристигнал възможно най-бързо от Бахмут. От кафенето той първо почете Татарски, после обяви, че ще превърне "Кибер фронт Z" в социално движение – ултранационалистическата организация е отроче на ЧВК Вагнер. Освен това, Пригожин заяви, че от 2014 година насам ЧВК Вагнер парира опити "Кибер фронт Z" да бъде закрит, но не каза от кого точно. Всичко това показва, че руският олигарх счита атентата срещу Татарски за удар лично срещу самия него и че ще продължи с политическата си линия на ултранационалист, като няма да се откаже от политическите си амбиции, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. От ISW вече спекулираха, че атентататът срещу Татарски всъщност е предупреждение за Пригожин заради политическите му амбиции.

Междувременно, в Бахмут продължава да е все така горещо, но е учудващо и как два от най-популярните руски телеграм канали отразяват случващото се. Според руския пропагандист Семьон Пегов, който списва канала WarGonzo, няма никакъв успех за руските сили през изминалото денонощие в Бахмут и в околностите на града. Изрично той посочва, че "щурмовите действия в северните квартали не донесоха значителен успех". Свързваният с финансиране от Пригожин телеграм канал "Рибар" обаче говори как ЧВК Вагнер вече разчистили индустриалната зона АЗОМ в северната част на града и измествали линията на боевете от центъра към западните части на Бахмут, като овладели жп гара "Бахмут-1" - няма обаче никакво визуално потвърждение за това.

За едно обаче и двата руски източника звучат еднакво – че от юг, откъм Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и в южните квартали украинската отбрана си остава все така силна. Боевете там са близо до стадион "Авангард":

313. Sth Bakhmut/Avangard Stadium.

93rd Mech Bde defend a small factory complex on Shyroka Street and the stadium. Some RU TG channels claim control of this area since 26/03 but to my knowledge UAF still hold it + a southern salient around it. h/t @Cezve_340ml

