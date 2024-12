Приятелят на Путин Виктор Орбан обсъжда с папата войната в Украйна (СНИМКИ)

Унгарският премиер Виктор Орбан обсъди с папа Франциск войната в Украйна, а след това проведе среща и с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин и с Мирослав Ваховски, подсекретар на Ватикана за отношенията с държавите.

"По време на разговора беше отделено специално внимание на войната в Украйна, като се акцентира върху хуманитарните последици и усилията за насърчаване на мира", се казва в изявление на Ватикана, цитирано от АФП.

Орбан, най-близкият съюзник на Путин в ЕС, многократно е показвал подкрепата си за Москва и е отказвал да изпрати военна помощ на Украйна. Противоречиво отношение към войната има и папата, който вече отнесе редица критики за свои изказвания.

VATICAN: Hungary's Prime Minister @PM_ViktorOrban met #PopeFrancis today for 25 mins & then Cdl Parolin.



“Cordial” dialogue included topic of war in Ukraine & efforts for peace, appreciation for Church's role in Hungary, and the “central role of the family.” @EduardHabsburg pic.twitter.com/Q3cHlCEEDh