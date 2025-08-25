Войната в Украйна:

Ботев Пловдив се подсилва с бивш кадър на Арсенал, Селтик и Уест Хем

Ботев Пловдив е много близо до привличането на пореден нов футболист по време на летния трансферен прозорец. „Канарчетата“ ще се подсилят с 23-годишното крило Армстронг Око-Флекс. Това съобщиха колегите от „Дспорт“. Според информациите фланговият играч вече е в Града под тепетата като първо ще трябва да премине задължителните медицински прегледи, а след това ще подпише официално своя договор с клуба.

Армстронг Око-Флекс е собственост на швейцарския Цюрих. Той има договор с клуба до лятото на 2027 година. Крилото обаче няма нито един мач за тима през настоящия сезон. За последно той е бил на терена на 13 май. На този етап не е ясно дали Ботев Пловдив ще плати трансферна сума за крилото или той ще акостира в тима под наем. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената младия ирландец е около 400 хиляди евро.

Око-Флекс стартира кариерата си в академията на английския гранд Арсенал. След това той преминава в школата на шотландския Селтик, където стига до втория отбор. В началото на юни 2021-ва крилото става част от младежката формация на Уест Хем. Той също така е носил екипа на Суонзи. Фланговият футболист има 7 мача и 4 гола за националния тим до 21 години на своята родина. Ако трансферът на Армстронг Око-Флекс в Ботев Пловдив се осъществи, то той ще стане първият ирландец в историята на „канарчетата“.

