25 август 2025, 14:44 часа 347 прочитания 0 коментара
Шаби Алонсо похвали голмайстора на Реал

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо коментира представянето на нападателя Килиан Мбапе в мача срещу Овиедо (3:0) от втория кръг на Ла Лига.

Мбапе - основната фигура на "белия балет" след първите два мача

Французинът отбеляза два гола и беше заменен в края на мача.

Килиан Мбапе

"Килиан качи четири килограма, които свали заради заболяване на Световното клубно първенство. Не мога да кажа много за миналия сезон, защото тогава не бях треньор на отбора, но сега Килиан се справя добре, мотивиран е и това се отнася за целия отбор. Знаем, че ще вкара, но трябва да сме на една и съща вълна, когато имаме топката и когато я губим. Срещу Овиедо той игра добре, както и в предишните мачове. Продължаваме да се подобряваме и да видим какво още трябва да се подобри. Все още не работим заедно от дълго време, но мисля, че вече има позитиви“, каза Алонсо след победата над Овиедо.

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
Реал Мадрид Шаби Алонсо Килиан Мбапе информация 2025
