25 август 2025, 14:46 часа 1168 прочитания 0 коментара
Имоти, коли и спестявания: Властта в Плевен на фона на водната криза

Кризата с водата в Плевен става все по-болезнена за жителите – на места има вода едва по няколко часа на ден, а в някои села тя липсва с дни. Недоволството доведе до организиране на втори голям протест тази вечер. На този фон местната власт огласи имуществените си декларации – документи, които показват активите и спестяванията им.

Кметът – имоти, акции и пари

Валентин Христов е декларирал апартамент от 95 кв. м в Плевен, придобит по наследство, две паркоместа и къща с двор в село Горталово – 780 кв. м със застроена площ от 160 кв. м. Той притежава още една къща с двор от 1153 кв. м със застроени 39 кв. м, получена чрез дарение. Още: В какъв филм живеем - и по една студена вода не можем да пием

В раздел "МПС" е вписан лек автомобил Toyota Hilux, закупен през 2024 г. за 86 000 лв.

По отношение на банковите сметки – съпругата му Петя Христова държи 97 500 лв. и 18 500 лв. в сметки, а самият Христов – 12 000 лв.

Кметът има и инвестиции – акции в „Чайкафарма Висококачествени лекарства“ на стойност 1 635 лв. В раздел „Доходи“ Христов е обявил 60 872 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи, а съпругата му – 218 928 лв.

Бахнева-Антонова – най-богатото портфолио 

Зам.-кметът с ресор "Финанси и икономика" Маргарита Бахнева-Антонова е с най-впечатляващо имущество сред заместниците. Семейството притежава няколко къщи с дворове в Тотлебен и Плевен, производствени помещения и парцели, придобити основно чрез покупко-продажби.

Тя е собственик на БМВ, лек автомобил „Протон“, мотор Kawasaki и мотоциклет „Каварзас“, с придобивни цени между 2 000 и 15 000 лв. Още: Борисов за безводието: "Може да чукнете в "Гугъл" и да видите колко пари са давани за Плевен". Градът излиза на протест

По кредити е декларирала 23 000 лв. заем, а съпругът й – 55 000 лв. Годишният й доход е 59 857 лв., а съпругът й е обявил 154 525 лв.

Къдрийски – без имоти, но със 360 000 лв. кеш

Зам.-кметът по териториално развитие Калоян Къдрийски не притежава недвижими имоти, но е декларирал сериозни наличности – 360 000 лв. в брой, както и банков влог от 102 000 лв. Той има задължения по лизинг и кредит на обща стойност 332 000 лв., включително 16 975 евро лизинг и 207 000 лв. кредит. Още: Благодаря на кмета, че сплоти семейството ни, в 7 часа всички сме пред банята

Годишните му доходи са 34 206 лв. от трудови правоотношения, а съпругата му е обявила 72 000 лв. трудови доходи и още 50 919 лв. от стопанска дейност.

Димитрова – кредити и два автомобила

Зам.-кметът по хуманитарни дейности Елена Димитрова е вписала два автомобила – SsangYong Samana LX (закупен през 2008 г. за 8 000 лв.) и Honda Accent (придобит през 2023 г. за 9 000 лв.). През отчетната година е прехвърлила лек автомобил Accent срещу 12 000 лв. 

Няма декларирани спестявания, но е обявила задължения по кредити: 70 000 лв. ипотечен кредит и 13 200 лв. потребителски. 

Петкова – имоти и нова Škoda

Зам.-кметът по сигурността Лидия Петкова притежава гараж, вила и къща в Плевен. През последните две години е придобила Volkswagen Taigo и Škoda Superb. Тя е декларирала 45 370 лв. годишен доход, а съпругът ѝ – 12 000 лв. Още: Гняв в Плевен: Хиляди протестират срещу безводието (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ивайло Анев
