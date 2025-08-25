"Няма скрито-покрито": Директорът на Пета градска болница обясни за ПЕТ скенера

Не може да има скрито-покрито. В момента не се гледа възможността за кредити и заеми за закупуване на ПЕТ скенер. Най-евтиният апарат, който може да се купи, се определя по кръговете и параметрите на изотопното вещество и време за поставяне на пациента. Това обясни изпълняващият директор на МБАЛ "Княгиня Клементина" (Пета градска болница) д-р Любомир Данев на изслушване в Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет (СОС). Повод за това стана информация, че лечебното заведение плаща 26 млн. лв. за наем на апарат, който може да бъде закупен за 7 млн. лв.

ОЩЕ: Поръчка за милиони в голяма столична болница разбуни духовете

По думите му болницата не е ангажирана с нито един разход, свързан с отпадъците, радиоактивното вещество и каквато и да било част от дейността на апарата. В договора е заложена подмяна на апаратите с четвърто поколение ПЕТ скенер и формулата за печалба ще е фиксирана само до 35%

"Заложили сме 20% прогнозна стойност, ако пациентите са под 100. При над 100 пациенти прогнозната стойност е 25%, а при над 150 пациенти прогнозната стойност печалба за болницата е 30%", обясни директорът на лечебното заведение.

ОЩЕ: ГЕРБ-СДС: Няма да допуснем закриване на единствената общинска педиатрия в Пета градска болница

"Искам да има втори работещ екип, но намирането му се оказа почти невъзможно. Поради липсата на кадри се получава трудно апаратът да работи повече от 7 часа. Тези апарати имат живот между 2 и 3 години като работят на пълна мощност. Около 1.5 млн. струва ремонта на 3 години. Трябва да сметнем и финансовите рискове по ремонти и поддръжка", коментира още д-р Денчев.

Той посочи, че нищо не пречи на друга фирма да участва в поръчката и допълни, че две са фирми, които участват, други фирми няма.