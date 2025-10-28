Болката не я спря: Диана Димитрова с непоказвани СНИМКИ от студентските години

В скорошен пост във Facebook актрисата Диана Димитрова разказва за изпитите си в Националната художествена академия – от пътуването от Силистра и спането в мотел с тухлена стена до ужасната болката заради ухапване от насекомо и първото място в специалност "Графика". "Пътувах с автобус от Силистра и спах с дрехите си в най-гадния мотел. Гледката ми беше тухлена стена. Нямах пари, но имах мечта", започва разказа си Диана.

С послание към младите

Пътят ѝ към НХА не бил особено лесен - три кръга изпити, постоянен стрес и несигурност. "Преди последния кръг нещо ме ухапа по ръката. Поду се, болеше ужасно, но рисувах до края", разказва тя за неприятна случка от това време.

След това приятелите ѝ я завежда в болница, но трудностите не ѝ попречили да постигне мечтата си.

С усилие и постоянство, Диана Димитрова била първа по успех в специалността "Графика". "Оттогава знам, че пътят може да е тежък, но духът не бива да се предава. Всичко, което имам, е спечелено с труд, инат и вяра в себе си", пише тя за значението на волята и надеждата.

Историята на Диана Димитрова е вдъхновение за всички, които се борят за мечтите си. Дори когато пътят е труден, болката и препятствията не бива да ни отказват. С публикацията си в социалната мрежа, Димитрова се обръща с важно послание към младите: "Никога не позволявайте на никого да ви мачка, нито да ви внушава, че не ставате. Понякога тухлената стена пред вас е просто фон за собствената ви сила."

Припомняме, че Димитрова напусна театъра и киното, за да се посвети на анимацията. След като обвини колегата си Юлиан Вергов в насилие, тя се сблъска с професионални трудности и реши да започне нов етап в кариерата си. През 2024 г. замина за Франция, където се записала в престижна академия за 2D и 3D анимация.

Въпреки че се е оттеглила от сцената, Димитрова не е напълно извън светлината на прожекторите. През 2025 г. тя се завърна временно в България, за да присъства на съдебно заседание, свързано с делото срещу Юлиан Вергов.

Диана Димитрова продължава да бъде активна в творческата сфера, като се развива в нови направления и намира нови начини да изразява себе си.