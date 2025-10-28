Войната в Украйна:

Григор Димитров отпадна от турнира на двойки в Париж и научи следващия си съперник на сингъл

28 октомври 2025, 19:47 часа 579 прочитания 0 коментара

Григор Димитров и неговият партньор Никола Маю допуснаха поражение още в първия кръг на надпреварата на двойки на турнира "Мастърс" в Париж. Българинът и французинът, които получиха "уайлд кард" за надпреварата, отстъпиха с 4:6, 7:5, 4-10 пред Едуар Роже-Васлен от Франция и Юго Нис от Монако. За 43-годишния Маю това бе последен мач в кариера, като в голяма част от нея той си партнираше с Роже-Васлен. Двамата играха заедно и във финала на "Уимбълдън" през 2019 година, но отстъпиха пред колумбийците Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара.

Гришо и Маю не успяха да продължат напред в турнира на двойки 

Първият сет бе решен от пробив в десетия гейм, който се оказа и единственият. В него Димитров сервираше. При резултат 15:30 намеса на мрежата изненада българина и той не успя да отиграе топка от воле. В следващото разиграване Маю сбърка при опит за смач и това даде откриващата част в полза на Роже-Васлен и Нис. Вторият сет също вървеше без пробиви до 11-ия гейм, когато Димитров и Маю успяха да спечелят подаването на Нис. При решаващата точка при 40:40 Димитров избра да посреща и на втори сервис успя да направи отличен ретур, който падна на сантиметри от основната линия.

Григор Димитров

Нис достигна до топката, но само колкото да успее да я върне в мрежата. Така в следващия гейм при подаване на Маю българо-френската двойка успя да изравни сетовете след 7:5. В последвалия дълъг тайбрек до 10 точки Димитров и Маю направиха общо три двойни грешки и без да имат нужда от още подаръци Роже-Васлен и Нис спечелиха с 10-4 точки.

Българинът среща Даниил Медведев във втория кръг на сингъл

Във втория кръг французинът и монегасецът ще срещнат поставените под номер 3 Хари Хелиовара от Финландия и Хенри Патън от Великобритания.Димитров пък ще се концентрира изцяло върху надпреварата на сингъл, в която във втория кръг ще играе с руснака Даниил Медведев.

ОЩЕ: Невероятен рекорд на Григор Димитров в Париж - остави Федерер и Надал зад гърба си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Григор Димитров Мастърс Париж Даниил Медведев информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес