Най-точната прогноза: Дъжд или сняг през ноември 2025 г. (ГРАФИКА)

С ноември идва застудяването, снегът, но и мисълта за Коледа и подаръците, за които е добре да помислим и приготвим предварително, за да избегнем стреса от пазаруването в последния момент. Според прогнозата на синоптиците от НИМХ през новия месец ще има достатъчно дни със слънчеви часове. През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните, показва прогнозата за времето.

Началото на месеца

През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Около средата и към края на периода има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи.

Средата и до края

През повечето дни от второто и третото десетдневие изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони и мъгливо и предимно облачно в равнинната част от страната. На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло. През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и валежи на повече места в страната. Тогава температурите ще са близки до климатичните норми.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
