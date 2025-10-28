Арестуваха бившия шеф на държавната енергийна компания "Укренерго" за измами

Държавното бюро за разследване на Украйна задържа бившия изпълнителен директор на държавния оператор на електропреносната система на страната "Укренерго" Володимир Кудрицки. Той е обвинен в мащабни измами и пране на пари.

Разследващите смятат, че Кудрицки и друг арестуван - бизнесменът Игор Гринкевич, са присвоили средства на държавна компания по време на търгове за реконструкция на съоръжения на енергийната мрежа през 2018 г.

Разследващите уточняват, че бизнесменът Гринкевич, смятан за организатор на измамната схема, е съден и по дело за доставка на некачествено облекло за Въоръжените сили на Украйна на стойност над 1 милиард гривни.

Според информацията в медиите, през 2018 г. Кудрицки, тогавашен заместник-директор по инвестициите в "Укренерго", е влязъл в сговор с представители на частна компания по време на търгове за реконструкция на външните огради на подстанции на "Укренерго".

