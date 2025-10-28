Войната в Украйна:

Пътните такси в Румъния - двойно по-евтини от тези в България

Румъния променя начина, по който облага с данък камионите, които използват пътищата й, предава Hotnews.ro. Въпреки това, румънските ставки ще бъдат два пъти по-ниски от тези в България и шест пъти по-ниски от тези в Унгария, уточнява изданието.

Експеримент с камион, пътуващ през трите страни, показва колко по-малко пари печели румънската хазна. В момента в Румъния използването на националната пътна и магистрална мрежа за товарни автомобили с тегло над 3,5 тона и под 7,5 тона струва по 7,5 евро на ден и достига до 380 евро на година. Единствената страна, която има приблизително същия тарифен таван като в Румъния, е Полша, докато страни като България, Унгария, Чешката република и Словакия налагат много по-високи такси.

