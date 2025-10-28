Войната в Украйна:

28 октомври 2025, 17:27 часа
Доживотен затвор за 14-годишни: Добре дошли в Русия

Държавната дума - парламентът на Русия - единодушно одобри нов закон, който позволява тийнейджъри на възраст 14 години и нагоре да бъдат лишавани от свобода за „саботаж, терористично обучение и участие в саботажни групи“. Всички 398 присъстващи депутати гласуваха „за“, а 419 законодатели, т.е. почти целият парламент, подкрепиха законопроекта. Наказателният кодекс вече ще включва седем нови члена, с които списъкът на престъпленията, наказуеми от 14-годишна възраст, се разширява от 32 на 39.

Доживотен затвор за непълнолетни - вече е възможно

Непълнолетните вече могат да получат присъди от 5 до 20 години, или дори доживотен затвор – например за „преминаване на обучение“ или „подпомагане на саботаж“.

Единственият глас на съмнение дойде от Юрий Синелщиков - депутат от Комунистическата партия и бивш съветски прокурор, който заяви, че тийнейджърите не могат напълно да разберат какво означава „подкопаване на икономическата сигурност“.

Но генерал Василий Пискарьов и Ирина Яровая от партията на диктатора Владимир Путин "Единна Русия" настояха, че страхът е най-добрата превенция. Те твърдят, че „хуманността на руското правосъдие гарантира справедливост“.

Когато Яровая похвали „хуманизма на руското законодателство“, депутатът Николай Коломейцев от Комунистическата партия извика: „Тогава нека възстановим смъртното наказание!“ Яровая спокойно отговори, че това „не е част от дискусията“, предава беларуската опозиционна телевизия Nexta.

