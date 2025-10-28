В Барселона са бесни заради провокациите на Ямал - предприемат извънредни мерки по въпроса

В Барселона не са доволни от действията на голямата си звезда Ламин Ямал и са решени да вземат мерки по въпроса. Както е известно, 18-годишният футболист отново попадна под светлините на прожекторите по нежелан начин - с провокациите си преди мача с Реал Мадрид, които не отговориха на представянето му на терена. Тези негови действия, които не се случват за първи път, са предизвикали шефовете на каталунците да вземат отношение.

Барселона взима мерки срещу "незрялостта" на Ямал

На 18 години Ламин съзрява в балона на футбола и затова неговата необикновена интелигентност и съобразителност на терена, които са на светлинни години пред това, което би трябвало да бъдат, контрастират с факта, че извън терена той е склонен към същите глупости като всеки обикновен тийнейджър. Още повече, че е богат и все по-малко са хората, които ще му кажат, че не може да направи нещо.

По тази причина се стигна до там, че младият футболист вбеси феновете на Реал преди мача. Първо той обясни, че "кралете" са клуб, който "краде и се оплаква", а часове преди срещата в Мадрид публикува негова снимка, на която се виждат гневни фенове на мадридчани в заден план. След последния съдийски сигнал играчите на Реал му потърсиха сметка за действията и му казаха, че говори прекалено много, а той пък ги прикани да си поговорят в съблекалнята.

Шефовете на Барса и агентът на Ямал ще следят социалните му медии

Всичко случващо се около Ямал се следи със сериозна тревога от ръководството на Барселона и агентът на младия футболист Жорже Мендеш. По високите етажи в каталуния приемат тези ситуции като знак за незрялост, но са наясно, че не са правилни. Поради тази причина ръководителите на клуба и агентът му вече ще съветват и наблюдават постоянно дейността в социалните мрежи. По този начин ще искат да предотвратят подобни ситуации да се случват в бъдеще. от Барселона искат Ямал да забрави всичко, което се случва в медиите напоследък, и да се съсредоточи върху възстановяването си от контузия, за да възвърне най-добрата си форма на терена.

