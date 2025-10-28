Обещания за повече пари, ако убедиш някой да мре за Путин в Украйна, по-големи наказания ако избяга: Русский мир

Руските военнопропагандни телеграм канали (Z-блогъри) вече масово твърдят, че ако успееш да убедиш някого да се запише в руската армия, за да иде да си дава живота за болните амбиции на руския диктатор Владимир Путин в Украйна, ще получиш бонус от 300 000 рубли. В началото на октомври Z-блогърите рекламираха "изгодната сделка" по-скромно - 100 000 рубли бонус за вербовчиците. Обобщението е на руския информационен опозиционен телеграм канал ASTRA.

Същевременно, руското издание "Важни истории" отбеляза, че до октомври поне една трета от руските региони са одобрили програми за премии "при съдействие при вербуване на граждани за подписване на договори за военна служба" и поне 2 000 000 000 рубли вече са били похарчени от регионалните бюджети за тази цел. Публична информация за разходите е налична само за 11 региона. В повечето случаи средствата за плащания на вербовчици са били отпуснати от резервни фондове, предназначени за разходи при извънредни ситуации и други непредвидени разходи.

Например, в Саратовска област са били отпуснати приблизително 400 000 000 рубли за вербовчици – същата сума, каквато е била отпусната за граждани, изселени от порутени жилища и получили възможност да намерят общински подслон. В Уляновска област разходите за премии за вербовчици са били над 370 000 рубли, сравними с бюджета за плащания на заплатите на селските учители.

В момента бонусите за набиране на персонал са в сила в 21 региона на Русия, докато в други 10 те са ограничени до конкретни области или градове. Размерът на наградата варира, а някои региони предлагат по-високи суми за набиране на чужденци или жители на други региони.

Междувременно, комисия на руското правителство одобри предложение на руското военно министерство, съгласно което може да бъде образувано наказателно дело и да бъде наказан самоотлъчил се от военна служба за по-кратък срок от досегашния. В момента руските власти се заемат със самоотлъчили се/избягали от военна служба без уважителни причини след 10-тия ден, но руското военно министерство иска да е след 2-рия ден, пише "Ведомости".

Предложените изменения се отнасят както за наборниците, така и за войниците, сключили договор за професионална служба. За да влязат в сила промените, законопроектът трябва да бъде внесен в Държавната дума, одобрен от двете камари на парламента и подписан от руския лидер Владимир Путин.

През 2024 година са официално регистрирани над 50 000 случая на самоотлъчка от руската армия. От тях 20 000 са стигнали до съд, съобщава руското издание "Ново време", което обаче се позовава на украинската информационна мрежа InformNapalm. Mediazona изчисли, че през 2022 година е имало само 1001 наказателни дела за самоотлъчка - това число беше бързо победено само в периода на първите 4 месеца на 2023 година.

За капак - Думата (долната камара на руския парламент) прие закон, според който наборната военна служба в Русия вече се разширява. Сега наборници ще бъдат набирани всеки ден от годинта, а не както до този момент - два пъти годишно, пролет и есен. През цялата година военните комисариати могат да провеждат медицински прегледи на наборниците, психологически скрининг и заседания на наборните комисии. Както и преди, наборниците ще бъдат изпращани до местата си на служба два пъти годишно, през пролетта и есента - от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември.