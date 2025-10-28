Високо напрежение: Нетаняху нареди на армията "незабавни и мощни удари в ивицата Газа"

След консултации по сигурността, премиерът Бенямин Нетаняху, нареди на армията на Израел да „извършат незабавни и мощни удари в ивицата Газа“, съобщиха от кабинета му. Решението идва след извънредно правителствено заседание. До ескалацията се стигна, след като Тел Авив обвини "Хамас" в измама при предаването на тялото на още един заложник вчера. Според Израел то не е на изралески пленник. Според Израел това е "явно нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

От своя страна "Хамас" заяви, че Израел се опитва да създаде фалшиви предлози за подновяване на военните действия. Съобщението на "Хамас" дойде минути след като израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на армията (ЦАХАЛ) да извърши интензивни удари по ивицата Газа, обвинявайки бойците на групировката в нарушаване на примирието. „Ще отложим предаването, планирано за днес, поради нарушенията на окупационните сили“, заявиха от групировката, добавяйки, че всяка израелска „ескалация ще възпрепятства издирването, разкопките и възстановяването на телата“.

Премиерът Нетаняху проведе среща за дискусия за сигурността с ръководителите на сектора, за да обсъдят стъпките на Израел в отговор на нарушенията не примирието. Това изглежда като сериозна ситуация за сигурността, в която премиерът Нетаняху трябва да координира действията на страната в отговор на нарушения от страна на "Хамас". Такива дискусии обикновено се фокусират върху оценка на заплахите, анализ на разузнавателна информация и вземане на решения за осигуряване на националната сигурност.

В същото време в социалните мрежи се появи видео, снимано от дрон, в което ясно се вижда манипулацията на Хамас по отношение на предаване на телата на загиналите заложници. От видеото става ясно как изхвърлят тяло от сграда. Заравят го в дупка, после багер, уж го изкопава и го предават на Червения кръст. От друга страна от терористичната организация "Хамас" твърдят, че откриването на телата е трудно заради разрушенията в Ивицата. Все още 13 тела на загинали заложници са в Газа.

Припомняме, че вчера Израел премахна извънредното положение за районите, разположени близо до границата с Ивицата Газа, за първи път след атаката на "Хамас" от октомври 2023 г.