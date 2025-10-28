Невероятен рекорд на Григор Димитров в Париж - остави Федерер и Надал зад гърба си

Най-добрият български тенисист се завърна с гръм и трясък на корта след 4-месечното му отсъствие. Григор Димитров не бе играл от средата на юли, когато се контузи по време на Уимбълдън. Той бе подал заявка за редица турнири от средата на септември, от които се оттегли. Единственият шанс да го видим отново в игра до края на годината бе на Мастърс-а в Париж, но се очакваше да се откаже и от него. Димитров не оправда прогнозите и се появи във френската столица, където показа, че не е забравил как да побеждава.

Григор Димитров продължава да пише история на Мастърс-а в Париж

Българинът се завърна по впечатляващ начин в Тура. Той записа победа в два сета със 7:6(5), 6:1 над местния любимец Джовани Мпеши Перикар. Французинът оказа сериозна съпротива през първата част и доведе сета до тайбрек, но до края на мача бе напълно обезвреден от тениса на Димитров, който беше от най-високо ниво. Освен че показа на света, че се в възстановил и все още е гладен за "успехи", победата послужи на хасковлията за поредно невероятно постижение.

Изпревари Федерер, Сампрас и Сафин по победи в Париж

Успехът на Перикар превърна Димитров в един от най-успешните играчи в цялата история на турнира. Това бе 24-а победа за родния тенисист на Мастърс-а в Париж, като по този начин той изпревари легенди от ранга на Марат Сафин и Пийт Сампрас (23). Той се намира и пред двама от най-великите тенисисти на всички времена - Роджър Федерер, който също е с 23, и Рафаел Надал (22).

Григор Димитров е четвъртият играч с най-много победи на турнира от сериите Мастърс 1000 във френската столица. Пред него са единствено Томаш Бердих (27), Борис Бекер (29) и 7-кратния шампион - Новак Джокович, който има невероятните 50 победи. Рекордьорът по успехи в Париж и Гришо се срещнаха на финала през 2023 година, който завърши с поредна титла за сърбина.

ОЩЕ: Григор Димитров за победата: "В тайбрека можеше да се случи всичко"