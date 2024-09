Принуден да подпали колата си от своите, руснак изгори 2 танка и 4 БТР-а (ВИДЕО)

Руски войник е бил принуден от командира си да подпали личния си автомобил, защото го е ползвал без позволение. Само че това доведе до неочаквани за командването последствия - разказ за случилото се с видеокадри публикува известният телеграм канал "Досье Шпиона".

Според информацията, руският войник е от поделение на 42-ра мотострелкова дивизия. Случката е от Запорожка област, района на Орехов - там беше основното направление от общо 4 на неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година.

Войникът е бил принуден да опожари личната си кола, защото нямал разрешение от командира си да я ползва. Само че опожаряването става насред полето, където има достатъчно сухи растения т.е. "гориво". Съответно, пожарът излиза извън контрол и обхваща 6 единици руска бронирана техника - 4 бронетранспортьора МТ-ЛБ и 2 танка Т-72.

A soldier from the 42nd Motorized Rifle Division set his own vehicle on fire as punishment for using it without proper orders from his commander. The fire quickly spread to a nearby field and forest, destroying four MT-LB armored vehicles and two T-72 tanks. This incident… pic.twitter.com/2OkJ55Bfmi

Източник: Досье Шпиона, ВИДЕО

В социалните мрежи от страна на украински профили се разпространяват видеокадри, показващи опит за нова руска военна хитрост.

За да предотвратят сваляне на руски разузнавателни дронове като "Орлан", руснаците са почнали да рисуват по крилата им емблема с цветовете на украинското знаме. Това обаче не помага - нагледно доказателство под формата на видео:

Russians have started putting Ukrainian yellow and blue livery and German crosses on their UAVs to prevent them from being shot down by Ukrainian drones



But the livery is a sign of primary identification only, so whatever the Russians paint next, their wings will still be shot… pic.twitter.com/BCezYg0Ex7