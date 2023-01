Природата в Украйна страда заради Путин: Щетите вече са за милиарди

"Милиони хектари природни резервати са застрашени. Член 55 от Протокол I (бел. ред. - приети текстове от ООН) забранява воденето на война срещу природата чрез репресии, но Русия не я интересува", написа Резников в "Туитър".

Още през есента на 2022 година беше направена оценка, че заради подпалената от Владимир Путин война в Черно море са загинали около 50 000 делфина. Тепърва ще се изчислява какви са дълготрайните щети за почвата, особено там, където имаше и продължава да има много интензивни артилерийски обстрели - заради тежките метали.

Междувременно, руснаците нанесоха удар срещу град Дружкивка, Краматорска област. Поразена е сградата на ледена пързалка. Уникалното е, че това стана, докато френска телевизия предаваше на живо от мястото на събитието.

On January 3, the Russians hit the town of Druzhkivka in the Kramatorsk district of the Donetsk region with missiles, the president's office said.



One of the missiles hit the Altair ice arena. pic.twitter.com/EuGV4mQbmj