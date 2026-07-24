Божидар Божанов обвърза човека на Радев в новата КПК с разследване около Таки и "Капитан Андреево"

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов разкритикува остро приетото предложение на управляващите от "Прогресивна България" за член на новата Антикорупционна комисия (КПК). Става въпрос за Пламен Тодоров, който беше директор в дирекция "Правна" на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), а след това и директор на самата агенция. Върховният касационен съд (ВКС) изненадващо не успя да излъчи свой представител в новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като така тя ще започне работа с незапълнен състав.

Преписка за Таки и "Капитан Андреево": проблемът за ДБ

"От няколко години се опитвам да взема един номер на преписка от АДФИ. Асен Василев, когато беше на власт, възлага на АДФИ инспекция на "Капитан Андреево" за една от фирмите на Таки, които са завладели "Капитан Андреево"", каза Божанов в интервю за bTV, визирайки Христофорос Аманатидис - Таки. "Тогава прокуратурата го изземва и го скрива. Искаме да видим какво се случва с преписката. Г-н Тодоров е бил директор на агенция „Правна“ в АДФИ, след това и директор в самата агенция. Три или четири пъти ми е отказвал, което е против закона. Няма аргумент – казва, че това е следствена тайна, а в моето искане е цитирано решение на административния съд, че това не е следствена тайна", обясни съпредседателят на "Да, България".

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"Таки беше един от тримата премиери във версията на управлението през 2025 г.", твърди още Божанов.

Снимка: БГНЕС

На въпрос защо от ДБ не са предложили алтернатива на номинацията на Пламен Тодоров, той отговори: "Защото ако искаш да намериш стойностен човек, който да отиде там и да застане с името си, трябва да има той някакво очакване, че може да бъде избран".

"Още примери за несмяната на модела – Десислава Трифонова, депутат от ГЕРБ, преди това шеф в агенция при ГЕРБ, сега е съветник при вицепремиера Александър Пулев", отчете Божанов.

"За всички тези неща нямаме документ – Пеевски да е подписал трудовия договор или т.н.", каза все пак той, когато му бе припомнено, че това са спекулации.

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Борбата с модела: какво са направили ДБ?

Какво направихте вие срещу модела, попитан бе Божанов, след което отговори: "Нямахме мнозинство. Много от решенията, които предлагахме, бяха отхвърляни от ГЕРБ и ДПС. Конституционните промени бяха насочени към обезвластяване на фигурата на главния прокурор – нещо, което обезвластяваше Пеевски. Опитвахме да направим Пеевски много по-слаб. Беше постигнато в първите 6 месеца, а те не очакваха да се случи. Може би си мислеха, че американците дори ще му свалят санкциите по „Магнитски“. В крайна сметка те бяха отменени (от Конституционния съд - бел. ред.), защото те започнаха да вършат работа. Заради тези промени влязохме в Шенген – Нидерландия вдигна ветото заради това. Имаше компромиси с ясна цел".

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