Защо в България има високо равнище на цените: Председателят на Европейската централна банка обясни

"Ангажиментът на България да поддържа стабилни публични финанси е изключително важен". Това каза председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в отговор на въпрос на БТА на пресконференция след двудневното заседание по паричната политика. По думите ѝ - важно е и да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива. Думите ѝ идват в контекста на Бюджет 2026, който днес, 24 юли, ще бъде гласуван окончателно в пленарна зала.

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Кристин Лагард: "Важно е да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива"

„В момента в България се наблюдава високо равнище на цените, висока инфлация. Това може би се дължи на факта, че някои цени, които бяха задържани за определен период, вече са намерили мястото си на пазарите. Това не е нещо напълно необичайно. Важно е да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива, особено за българското население", каза Лагард.

Снимка: БГНЕС

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"Наблюдаваме еврозоната като цяло, но обръщаме внимание и на различията, а това в момента определено е едно от тях", заяви председателят на Европейската централна банка.

Очакванията за еврозоната

„Инфлационните очаквания за еврозоната в краткосрочен хоризонт остават повишени", каза Лагард. "Повечето показатели за дългосрочните очаквания обаче се задържат около 2%, което ще подпомогне стабилизирането на инфлацията около целевото равнище в средносрочен план", заяви тя след срещата на ЕЦБ.

По-рано ЕЦБ запази основните си лихвени проценти без промяна, оставяйки широко отворена възможността за ново повишение през септември, тъй като новият скок в цените на енергоносителите, причинен от войната на САЩ и Израел в Иран, заплашва да засили инфлационния натиск.

„Инфлацията се забави до 2,8% през юни спрямо 3,2% през май. За предприятията обаче става все по-скъпо да осигуряват необходимите суровини и материали, поради което те очакват да повишат продажните си цени. Макар развитието на базисната инфлация засега да остава под контрол, пълното въздействие на енергийния шок, причинен от конфликта в Близкия изток, все още не се е проявило“, предупреди Лагард.

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По думите ѝ, цитирани от Investor.bg, въпреки че натискът върху енергийните цени отслабна през юни, поскъпването на енергоносителите от началото на конфликта и отражението му върху цените на храните, стоките и услугите вероятно ще задържи общата инфлация значително над целевото равнище през първата половина на 2027 г. След това се очаква инфлацията постепенно да се охлади, тъй като енергийните разходи би трябвало да започнат да се понижават, а останалите цени да нарастват с по-бавни темпове.

Снимка: БГНЕС

„Въпреки това конфликтът остава основен източник на несигурност. Затова следим внимателно мащаба и устойчивостта на увеличението на цените на енергоносителите, както и начина, по който то се отразява върху ценообразуването, формирането на заплатите, инфлационните очаквания и цялостната динамика на икономиката“, посочи председателят на ЕЦБ.

Тя изтъкна, че последните данни сочат известно подобрение на икономическата активност в еврозоната през второто тримесечие, въпреки че войната в Иран продължава да оказва неблагоприятно влияние. Проучванията показват, че активността в сектора на услугите частично се е възстановила, след като отслабна значително непосредствено след енергийния шок. Дигиталните услуги остават устойчиви, отчасти благодарение на нарастващия принос на дейностите, свързани с изкуствения интелект.

„Водещите индикатори сочат, че икономическият растеж ще остане умерен в краткосрочен план, възпрепятстван от енергийния шок и свързаната с него несигурност. Въпреки това фундаменталните фактори, които подкрепят растежа в средносрочен план, остават налице. Частното потребление, инвестициите в нови цифрови технологии, държавните разходи за отбрана и инфраструктура, както и известно възстановяване на износа, следва да допринесат за запазването на общия растеж“, смята Кристин Лагард.

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