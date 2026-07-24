Протест посреща американските самолети на абиобаза "Безмер"

Жителите на село Безмер ще посрещнат с протест американските самолети-цистерни, които се очаква да кацнат днес на авиобаза "Безмер" край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета-цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище “Безмер”. Те ще останат там до 1 октомври.

Организаторите уверяват, че демонстрацията ще бъде мирна и няма да се стига до нарушения на обществения ред.

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Кметът на село Безмер Росен Русев заяви в ефира а bTV, че хората не очакват решението да бъде отменено, но настояват държавата да ги информира по-ясно и да даде гаранции за безопасността им. „Хората са наясно, че няма да променим решението. Искат обаче, когато се случват подобни неща, да чуват повече гаранции за сигурност и да знаят каквимерки са предприети, за да не се стига до инциденти“, каза той. По думите му подписката вече се провежда в няколко населени места, а към инициативата са се присъединили и жители на съседни села в област Сливен.

„Чуждото присъствие, независимо дали е американско, или друго, не се отразява на живота на местното население. Военнослужещите са командировани, ползват хотели и организиран транспорт. Ние не търсим икономически ефект – хората очакват спокойствие“, заяви той.

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Русев припомни, че авиобазата традиционно е осигурявала работа на хората от района и е имала важно значение за развитието на селото, но подчерта, че сегашните опасения са свързани единствено със сигурността.

По думите на кмета за първи път местните жители усещат подобно безпокойство, тъй като конфликтът не се възприема като пряко свързан с България. „За първи път в историята на авиобазата чужда държава отправя предупреждения, свързани с обекта. Именно това тревожи хората“, посочи той.