"Завършен психопат, искал е да отмъсти": Психиатър за случая с отвлечената Наталия

Това е един абсолютно завършен психопат. Така психиатърът д-р Веселин Герев описа пастрока на 11-годишната Наталия. Асен Симеонов и детето бяха открити в ранните часове в четвъртък след близо 24 дни в неизвестност. "Има един основен фактор и той е гладът. Той е много по-силен от инстинкта да бягаш и да се криеш. В един момент той се предава и като го питат къде е детето, той само го назовава по име и то се появява от храстите“, обясни той.

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Д-р Герев коментира и първите думи на Асен, които бяха, че не е отвлякъл детето. "Донякъде той е абсолютно прав. Живял е дълги години с майката, грижил се е за детето и това е на ръба на отвличане и вземане. Мисля, че в ума му е било, че по този начин може да си отмъсти на майката. Да отнемеш детето на една майка е най-големият шок, който може да ѝ се случи", каза психиатърът. По думите му дете на тази възраст може да бъде манипулирано много лесно.

Според д-р Герев целта е била да се манипулира майката и да я унижава. Асен е осъзнавал какво е вършил и е подготвял това свое действие. "Детето е малолетно и не знам доколко осмисля какво се е случило с него. Ако възрастен човек е отвлечен и държан за заложник, той би развил съвсем друга реакция. При нея още е на игра. Понеже сега детските психолози ще работят активно с детето, аз мисля, че много е възможно, ако няма достатъчно професионален подход, да се засили посттравматичният стрес при нея", отговори психиатърът на въпрос дали детето ще живее дълго с травмите от случилото се.

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Припомняме, че 11-годишната Наталия беше отвлечена от село Симеонов в нощта на 30 юни. Пастрокът Асен Симеонов е обвинен от Окръжната прокуратура във Варна в четири тежки престъпления. Най-тежкото е за отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив, за което законът предвижда наказание от 10 до 20 г. лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, както и конфискация на имущество. Очаква се днес да се гледа мярката му за неотклонение.