Процентът на самоубийствата в Хърватия намалява

09 септември 2025, 17:26 часа 333 прочитания 0 коментара
Хърватия отчита непрекъснат спад в броя на самоубийствата от три десетилетия, но последните данни показват, че броят на посегателствата върху живота сред младите хора се е увеличил през последните години, предаде хърватската медия "Индекс". Статистиката стана ясна на  пресконференция по случай Световния ден за превенция на самоубийствата, който се отбелязва 10 септември.

Според данни от Регистъра на самоубийствата на Хърватския институт за обществено здраве (HZJZ), през 2024 г. са регистрирани 542 самоубийства, което е по-малко от предходната година. 

Въпреки това, във възрастовата група 15-19 години броят на случаите се е увеличил от 10 през 2023 г. на 15 през 2024 г., докато сред младите хора на възраст 20-29 години той се е увеличил от 30 на 41. ОЩЕ: Скок в самоубийствата в Косово

Деница Китанова
