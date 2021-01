Продава се разказът на Наполеон за Битката при Аустерлиц

Разказът за „сблъсъка на трима императори“ с руско-австрийските сили през 1805 г., който се смята за най-голямата военна победа на Наполеон, отвежда читателите през подготовката за битка, самата битка и завършва с боен план, е изготвен от лоялния към него генерал Анри-Гатиен Бертран. Плътно опакованият 74-страничен ръкопис, продиктуван на Бертран, съдържа няколко поправки от изпратения в изгнание император, който зачерква думи и добавя забележки в полетата с миниатюрен ръкопис.Наполеон не се позовава на себе си от първо лице, вместо това репликите му се предхождат от "императорът казва". Продажбата идва в началото на година, отбелязваща двестагодишнината от смъртта на Наполеон. Собственикът на галерия Жан-Еманюел Ра, колекционер на френски императорски сувенири, намери ръкописа в множество документи, принадлежащи на наследниците на Бертран. "Това е най-страхотният документ за френската история, който можете да намерите в частна колекция," каза той пред Франс прес.В рамките на около девет часа на 2 декември 1805 г. около 75 000 войници от Наполеоновата "Grande Armee" надхитриха по-голяма руско-австрийска армия в Аустерлиц, в тогавашната Австрийска империя. Това помогна за прекратяване на коалицията между Франсоа I от Австрия и цар Александър I от Русия, финансирана от Великобритания - и е битка, изучавана във френските военни училища и до днес. Наполеон подробно описва всички тактики, които е използвал, за да накара противниците си да повярват, че френските сили са слаби - включително по-ранни отстъпления и преговори, които прикриват факта, че той вече е избрал мястото на битката.Неговият екзалтиран разказ тръби за героизма на французите, от войник до офицер, и твърди, че дори ранени войници са приветствали императора. "Ще загубя немалък брой смели мъже", казва той в навечерието на битката. "Чувствам се зле, че те наистина се чувстват като моите деца, и всъщност понякога се упреквам за това чувство”, защото се страхувал, че това ще го направи негоден за война Ръкописът ще бъде изложен до края на месеца в парижката галерия Arts et Autographes, както и онлайн за потенциални чуждестранни купувачи. Продажбата е част от панаира на изкуствата "BRAFA in the Galleries", който се провежда в 126 галерии в 13 държави от 27 до 31 януари. Колекционерите могат да се уговорят да разгледат ръкописа лично или през интернет.