Масовите ученически протести и блокади на учебни заведения отново разтърсват Франция. Напрежението в страната обаче ескалира опасно, след като тежък инцидент в град Ланс остави 15-годишен ученик без ръка по време на сблъсъци с полицията. Трагичният случай се разигра пред професионалния лицей "Огюст Беал" в Ланс, Северна Франция. По време на протестни акции и блокади на училището, 15-годишно момче от десети клас е получило тежка травма, довела до ампутация на лявата му ръка. (ВИДЕО може да видите ТУК)

ОЩЕ: Разрушени сгради и ранени учители: Френските гимназии пламват в масови протести

Според първоначалните данни от разследването инцидентът е възникнал, когато тийнейджърът се е опитал да вдигне от земята и да отблъсне полицейска граната със сълзотворен газ или зашеметяващо действие, която е избухнала директно в ръката му.

Инцидентът предизвика гневна реакция сред съучениците и местната общност, а вътрешният инспекторат на френската полиция незабавно започна разследване за изясняване на точните обстоятелства около употребата на спецсредства.

Пострадалият ученик бе спешно транспортиран в болница в Лил, като животът му към момента е извън опасност.

Over 400 schools in France will close today as student protests sweep the country—a growing shutdown causing major disruption. Student movement turning into widespread school closures highlights the depth of France's current social tension, proving the youth vote and voice remain a volatile pressure point for the government. — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) October 5, 2026

Мащабни протести в цялата страна

Инцидентът в Ланс идва на фона на национална вълна от недоволство сред френските ученици. Стотици учебни заведения в цялата страна са засегнати от блокади и стачни действия. Младежите и подкрепящите ги синдикати протестират срещу правителствените реформи и политики в сферата на средното образование.

На фона на ескалиращото напрежение и честите сблъсъци с органите на реда, придружени от десетки арести, родители и местни власти настояват за деескалация на напрежението и диалог, преди ситуацията да излезе изцяло извън контрол.