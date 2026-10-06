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Продължават ученическите протести във Франция: 15-годишен загуби ръката си (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 6:25 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Продължават ученическите протести във Франция: 15-годишен загуби ръката си (ВИДЕО)

Масовите ученически протести и блокади на учебни заведения отново разтърсват Франция. Напрежението в страната обаче ескалира опасно, след като тежък инцидент в град Ланс остави 15-годишен ученик без ръка по време на сблъсъци с полицията. Трагичният случай се разигра пред професионалния лицей "Огюст Беал" в Ланс, Северна Франция. По време на протестни акции и блокади на училището, 15-годишно момче от десети клас е получило тежка травма, довела до ампутация на лявата му ръка. (ВИДЕО може да видите ТУК)

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Според първоначалните данни от разследването инцидентът е възникнал, когато тийнейджърът се е опитал да вдигне от земята и да отблъсне полицейска граната със сълзотворен газ или зашеметяващо действие, която е избухнала директно в ръката му.

Инцидентът предизвика гневна реакция сред съучениците и местната общност, а вътрешният инспекторат на френската полиция незабавно започна разследване за изясняване на точните обстоятелства около употребата на спецсредства.

Пострадалият ученик бе спешно транспортиран в болница в Лил, като животът му към момента е извън опасност.

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Мащабни протести в цялата страна

Инцидентът в Ланс идва на фона на национална вълна от недоволство сред френските ученици. Стотици учебни заведения в цялата страна са засегнати от блокади и стачни действия. Младежите и подкрепящите ги синдикати протестират срещу правителствените реформи и политики в сферата на средното образование. 

На фона на ескалиращото напрежение и честите сблъсъци с органите на реда, придружени от десетки арести, родители и местни власти настояват за деескалация на напрежението и диалог, преди ситуацията да излезе изцяло извън контрол.

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Франция протести ученици
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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