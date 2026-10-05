Разрушени сгради и ранени учители: Френските гимназии пламват в масови протести

Стотици френски гимназии продължават да бъдат затворени вече втора седмица. За утре е обявен общонационален протест срещу лошото състояние на училищните сгради, претъпканите класни стаи и липсата на достатъчно учители. Демонстрациите и блокадите из цяла Франция подчертават напрегнатата социална атмосфера на фона на опитите на правителството да приеме бюджета за следващата година.

Министърът на образованието Едуар Жефре заяви, че се очаква днес да останат частично или изцяло затворени между 400 и 500 от всички 3700 училища в страната.

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В края на миналия месец учениците от една гимназия в парижко предградие започнаха протестни действия заради недостига на учители, след което недоволството се разпространи и започнаха масови демонстрации из цялата страна. "Нашият приоритет е възстановяването на реда", заяви говорителката на френското правителство Мод Брежон.

От началото на протестите 24 училища са били подпалени или разграбени и 78 служители на националната образователна система са били ранени.

От понеделник миналата седмица из цяла Франция са били задържани около 5000 души, предимно гимназисти, а десетки са ранени. Учители и граждани са били нападнати, а щетите върху имуществото се оценяват на десетки милиони евро. Началникът на парижката полиция Патрис Фор в събота публикува отворено писмо, в което заяви, че инициаторите на протестите вече са загубили контрол върху тях и призова учениците да премахнат барикадите и да преминат към мирни начини на изразяване на недоволството си.

Въпреки това ученически съюзи призоваха за общонационални демонстрации във вторник. Служители по сигурността се опасяват, че тогава може да се стигне до още по-голямо насилие, особено в централните части на Париж. Според властите има опасност крайнолеви анархистки групировки да превземат протестното движение.

Софи Бине, генерален секретар на Общата конфедерация на труда, заяви, че в утрешните протести ще участват членове на профсъюза, „за да защитят гимназиалните ученици“. „Потресени сме от това, което видяхме през последните 10 дни, както и от безпрецедентните репресивни мерки, които правителството предприе срещу протестите на гимназистите“, каза Бине.