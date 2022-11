Прокремълски говорител: Ако не беше ЧВК "Вагнер", щеше да има много повече смърт

„Ако я нямаше частната военна компания „Вагнер“, щеше да има много повече смърт, много повече мобилизирани, много повече плачещи съпруги и деца. Щяхте да сте вие (б.а. – на мястото на наемниците). Вашите синове и дъщери щяха да ходят на фронта. Това е простата математика“, заяви Симонян във видео, публикувано в „Телеграм“ канала ЧТД и в Twitter-профила на беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

