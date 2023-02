Протестът и този път беше организиран от наскоро сформираната група, наречена Движение за народа, и подкрепена от членове на приятелската на Русия партия на Шор, която има шест места в 101-местния законодателен орган на Молдова.

ОЩЕ: Военен експерт: Кремъл вече е взел решение за Молдова, иска да повтори украинския сценарий

Миналата седмица няколко хиляди протестиращи също се събраха в Кишинев с искане новото прозападно правителство на страната да покрие изцяло сметките за отопление на гражданите през трите зимни месеца на фона на кризата с разходите за живот и рязко растящата инфлация, информира France 24.

На днешния протест проруските активисти се опитаха да пробият полицейския кордон до сградата на правителството. В резултат на това избухнаха сблъсъци между участниците в митинга и служителите на реда. Журналисти съобщават за арести на протестиращи, отбелязва местният вестник NewsMaker.

Anti-government rallies organized by the pro-ruzZian party "Shor" are taking place in Chisinau. Some Moldovan oligarchs, and of course ruzZia, are behind the "spontaneous "protests. The goal is to destabilize Saia Mandu's gov&open up a new front.#lviv #moldova pic.twitter.com/X3tJd8E55Y