Без Бахмут за 9 май - така вървят засега нещата за Путин в Украйна (ВИДЕО)

Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб, има засилване на темпа на руски пехотни атаки по целия фронт – отново са 60 за около 24 часа, след като няколко дни бяха по 30-40. Най-жестоките битки по традиция са в Бахмут и Маринка, а отново по линията Сватово – Кремена украинците не регистрират руски нападателни пехотни операции извън опит за атака при Билохоривка (10 километра южно от Кремена), единствено артилерийски обстрел.

Bakhmut, footage shared by the 10th Mountain Assault Brigade. The city is burning, but still the Ukrainian Forces hold on to the western part of the city. pic.twitter.com/njwvX1bZrL