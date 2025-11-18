"Птиците на Мадяр" кълват безспир: Украйна потвърди ударите по два ТЕЦ-а в окупираните земи (ВИДЕО)

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди (с позивна "Мадяр") потвърди, че ТЕЦ „Зуевская“ (1200 MW) и ТЕЦ „Старобешевская“ (2300 MW) в така наречената Донецка народна република (незаконно анексираната от Русия Донецка област на Украйна) са били подложени на многократни въддушни атаки. Дори и да работят с половин капацитет, тези централи са основни източници на електроенергия за окупираните земи и сега са основни цели на украинците. Например производствената мощност на ТЕЦ „Зуевская“ е около 5 милиарда кВтч електроенергия, което е 1/3 от нуждите на Донецка област.

По-рано днес т.нар. ръководител на ДНР Денис Пушилин призна за нападенията и каза, че на много места няма ток: Няма ток за сепаратистите: Два ТЕЦ-а в т. нар. ДНР са извадени от строя от въздушна атака, взрив на газопровод в Русия (ВИДЕО).

"Птиците на Мадяр" ще кълват още и още

"Затъмнението в блатото не е страшно, червеи. Малко физически и психологически дискомфорт", пише "Мадяр" в Telegram канала си и прилага видео от ударите на "Птиците на Мадяр".

"Птиците от 1-ви отделен център на безпилотните системи (преобразуван 14-и полк SBS) кълват и ще кълват безспир", добавя той.

Жители на Иловайск в т.нар. ДНР вече съобщиха, че ток няма в цялата община. Според геолокализация на видеокадри от атаката, направени от украинския телеграм канал Supernova+, ударът е засегнал главната турбинна зала на ТЕЦ "Зуевская", в която се помещават парните турбини и генераторите на електроцентралата.

